Весна начнется с мороза: каким областям не повезет с погодой на выходных

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в первый день весны порадует не всех жителей страны

Погода в Украине в первый день весны будет теплой и безоблачной не во всех областях страны. Часть Западной Украины накроет кратковременными дождями и синоптики предупреждают о заморозках почти во всех регионах страны.

Погода в Украине в воскресенье, 1 марта, будет сухой и солнечной в большинстве областей страны. Кратковременные дожди возможны только на Волыни, во Львовской области и на Закарпатье. В остальных областях региона – переменная облачность. Ночная температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, днем будет теплее, от +6 до +10 градусов.

На востоке страны синоптики прогнозируют понижение ночной температуры воздуха до -2 -4 градусов, днем воздух прогреется до +6 +9 градусов, осадки не прогнозируются.

В южных областях солнечно, небольшая облачность, без осадков. Ночью до -2 градусов, днем столбики термометров покажут +8 +11 градусов. В Крыму без осадков, ночью -1 градус, днем +9 +11 градусов.

В северных и центральных областях ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Ночью от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов.

В Киеве 1 марта синоптики прогнозируют сухую погоду, без осадков. Возможна небольшая облачность. Ночью от 0 до -2 градусов, днем потеплеет до +7 +9 градусов.

Карта погоды в Украине 1 марта

Тем временем, в последний день зимы, 29 февраля, в Украине ожидается сухая погода, без существенных осадков. Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области ночью возможен снег, а также мокрый снег. Днем синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Температура воздуха ночью от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5 +8 градусов.

В Южных областях страны без осадков, ночью возможен небольшой дождь в Крыму. Температура воздуха в ночные часы от 0 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов, в Крыму +7 +9 градусов.

На востоке страны пасмурно, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 градусов, днем воздух прогреется до +6 +9 градусов, местами ожидается до +10 градусов.

На севере облачно, без осадков. Ночью от 0 до -2 градусов, днем от +6 до +8 градусов.

В центральной части страны ожидается сухая погода, без существенных осадков. Ночью до -2 градусов, днем потеплеет до +7 +9 градусов.

В Киеве 29 февраля синоптики прогнозируют сухую и прохладную погоду, без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, днем потеплеет до +5 +7 градусов.

Карта погоды в Украине на 29 февраля