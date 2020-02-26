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Синоптики обновили прогноз на март: весна удивит украинцев

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 20:57
Синоптики обновили прогноз на март: весна удивит украинцев
Погода в Украине весной 2020 (иллюстративное фото: unsplash.com)

Погода в Украине весной 2020 преподнесет сюрпризы

Погода в Украине в марте 2020 будет теплее, чем прогнозировалось ранее. Но при этом резкого прихода весны ждать не стоит. Прогноз погоды на месяц - в материале Styler.

Так, по прогнозам синоптиков Gismeteo, первая декада весны будет не слишком теплой, но и сильных холодов также не будет. Температура днем ожидается от +5 до +9, а ночью будет опускаться до нуля. Кроме того, начало весны обещает быть дождливым.

К началу второй декады месяца придет настоящее весеннее тепло, местами воздух прогреется до +16. В средине месяца ожидается волна похолодания и ночные заморозки, после чего температура будет понемногу повышаться.

Третья декада марта будет стабильно теплой - столбики термометров днем покажут до +15, ночью около +5 градусов.

Синоптики прогнозируют, что вторая половина месяца будет бедна на осадки.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова

Синоптики обновили прогноз на март: весна удивит украинцевСиноптики обновили прогноз на март: весна удивит украинцевСиноптики обновили прогноз на март: весна удивит украинцевСиноптики обновили прогноз на март: весна удивит украинцев

Погода в Украине на месяц (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что синоптик дал устрашающий прогноз на лето в Украине - стоит приготовиться к мощным ливням и ураганам.

Также мы писали, что на Украину надвигается новая волна похолодания со снегом и морозами. Где будет холоднее всего - можно прочесть в материале.

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