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Пожары и штормы: синоптики дали жуткий прогноз на ближайшие годы

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 20:55
Пожары и штормы: синоптики дали жуткий прогноз на ближайшие годы
Синоптики прогнозируют штормы и пожары в ближайшее время (коллаж РБК-Украина)

Синоптики дали жуткий прогноз погоды на несколько лет вперед

Синоптики прогнозируют на ближайшие годы пожары и штормы по всему миру. Прогноз погоды на лето для Украины тоже не сильно радужный.

Как пишет Phys.org, ссылаясь на заявление сотрудника Метеорологического бюро Великобритании Дуга Смита, ближайшие пять лет станут самым теплым периодом за всю историю наблюдений специалистов. А температура на Земле может повыситься на 1,62 градуса уже до 2024 года. Эксперты предполагают, что в период с 2020 по 2024 годы будет побит рекорд самого жаркого за всю историю наблюдений 2016-го.

"Мы прогнозируем продолжение потепления из-за устойчиво высокого уровня парниковых газов", - сказал Дуг Смит и добавил, что особенно жарко будет в северных частях Европы, Азии и Северной Америки.

Метеорологи отмечают, что на сегодняшний день из-за потепления чуть более, чем на один градус, Земля уже переживает ряд смертоносных лесных пожаров, засух и штормов, усугубляемых повышением уровня мирового океана, что также негативно отображается на природе. Поэтому, что будет з планетой, если температура повысится более, чем в полтора раза - остается только догадываться.

Добавим, что метеорологи и европейские синоптики не исключают того, что человечество найдет способы уменьшить уровень парниковых газов в атмосферу, а также перестанет загрязнять океаны (или сможет очистить их), что кардинально повлияет на их довольно-таки пессимистические прогнозы.

Отметим, что возможная засуха из-за теплой зимы может стать вызовом для Украины.

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