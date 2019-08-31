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Весна влітку: у Києві знову зацвіли каштани (фото)

STYLERЖиття    31.08.2019 - 14:48
Весна влітку: у Києві знову зацвіли каштани (фото)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Киянин повідомив про цвітіння каштанів, які зазвичай цвітуть у травні

У Києві помітили чергову аномалію серед рослин. Так, на проспекті Відрадному зацвіли каштани, хоча це зазвичай відбувається в травні. Про цей факт повідомив киянин під ніком Dimir Last в групі "Мій Відрадний" у Facebook.

"Проспект Відрадний - знову цвіте каштан", - підписав фото він.

Весна влітку: у Києві знову зацвіли каштани (фото)Фото: у Києві зацвів каштан в серпні (facebook.com)

У коментарях автор посту уточнив, що він бачив квітуче дерево на вулиці Чубаря, адже йому не повірили і задали питання. Також українці дивуються такій аномалії в місті і цікавляться, чому так відбувається.

  • А де саме це?
  • Це не новинка.
  • Ого, вперше таке бачу.
  • Він хворіє?
  • Весна влітку: у Києві знову зацвіли каштани (фото)

Скріншот коментарів (Facebook/Мій Відрадний)

Варто відзначити, що в Києві такий аномальний факт трапляється не вперше. Так, в минулому році квітучі каштани були помічені жителями столиці.

Вчені вважають, що причиною такого явища є те, що через спеку і браку вологи дерева скидають листя і знову набувають здатність цвісти. Дерева, які ростуть біля дороги, частіше схильні до такої аномалії, адже в таких місцях низька вологість і дуже висока загазованість.

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