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В Карпатах выпал "летний снег": удивительное видео с вершины горы

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 15:42
В Карпатах выпал "летний снег": удивительное видео с вершины горы
Фото: коллаж РБК-Украина

Погодная аномалия шокировала местных жителей

В Карпатах произошел необычный инцидент: на удивление местным посреди июля выпал снег. Впечатляющий видеоролик опубликован на странице Mukachevo Net в социальной сети YouTube.

Видео снято с вершины горы Ому, которая расположена на территории Румынии - в горном массиве Бучеджи в 2505 метрах над уровнем моря).

В Карпатах выпал летний снег

Самое удивительное то, что, пословам очевидцев, подобная погодная аномалия в Карпатах была зафиксирована впервые за последние 10 лет, чем удивила местных жителей.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Запорожской области также выпал снег. Как рассказали местные жители, сначала налетел сильный ветер, потом пошел дождь с градом, а потом град превратился в снег. В сети показали фото и видео.

Мы также писали о том, что Хмельницкий во время сильного ливня практически ушел под воду. Дождь парализовал движение транспорта, а улицы превратились в реки и озера.

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