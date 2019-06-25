Погода сошла с ума: под Запорожьем неожиданно выпал снег

В Запорожской области выпал снег (Коллаж РБК-Украина)

Жители поселка Акимовка шокированы необычной погодой

Аномальные погодные условия в 2019 году пугают жителей многих областей Украины. В этом году свирепствуют молнии, сильные проливные дожди, смерчи, град всех форм и размеров и шквальный ветер, который разносит в щепки целые населенные пункты.

А вот жителям Запорожской области повезло еще больше – в поселке Акимовка 24 июня внезапно выпал снег. Как рассказали местные жители, сначала налетел сильный ветер, потом пошел дождь с градом, а потом град превратился в снег. И это с учетом того, что в Запорожской области в последние недели дневная температура воздуха превышает +30, а иногда и +33 градуса.

Аномальное погодное явление напугало местных жителей – они не могли поверить в то, что в регионе выпал снег в самый разгар июньской жары.

Кроме того, жители соседних поселков засомневались, что в Акимовке выпал снег, так как у них не выпало не единой капли дождя.

Напомним, ранее мы писали о том, что Хмельницкий во время сильного ливня практически ушел под воду. Дождь парализовал движение транспорта, а улицы превратились в реки и озера.

А также мы рассказывали о том, что во Франции прошел жуткий шторм и местами ветер достигал 137 км/в час. На юге прошел огромный град и в небе зафиксировали не менее 10 тысяч молний.