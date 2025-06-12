Весільна мода 2025: 5 гарячих трендів, які радить Андре Тан

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав головні тренди весільної моди 2025 року. У моді - легкість, свобода, мінімалізм і трохи драми. Від бохо-шику і драпірувань у стилі грецьких богинь до оновленої "русалки" і прозорого тюлю.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його публікацію в Instagram .

"Весільна сукня у 2025 році - це не тільки про "класичну сукню". Це про настрій, стиль і спосіб бути собою в найважливіший день", - підкреслив дизайнер.

Бохо-шик

Бохо-шик - це стиль у моді та інтер'єрі, який поєднує в собі елементи богемного, етнічного, вінтажного і хіпі-стилів, але з вишуканим, витонченим акцентом (шиком).

"Розслаблені силуети, мереживо, волани та плетені елементи - саме так виглядає весільна сукня для наречених, яким близька богемна естетика 70-х. Мінімум корсетів, максимум свободи", - зазначив Тан.

Яку весільну сукню вибрати (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Драпірування

Ще один акцент, на який модельєр радить звернути увагу, це драпірування.

"М'які складки, хвилясті тканини та натхнення грецькими богинями - драпірування повернулося у весільну моду 2025. Довгі шлейфи, високі розрізи, багатошарові спідниці - поєднання класики й сучасної драми", - зазначив Тан.

Весільна сукня 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мінімалізм

Також дизайнер радить звернути увагу на сукні в стилі мінімалізм. Як правило, це вбрання з простими лініями, мінімумом декору і силуетом, що підкреслює фігуру.

"Мінімалістичні весільні сукні - для тих, хто цінує елегантність і природну красу. У такій сукні зручно рухатися, і вона точно матиме стильний вигляд на фото навіть через роки", - підкреслив Тан.

Що в трендах весільної моди (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Силует "Русалка"

Силует "русалка" - це фасон сукні, який обтягує фігуру до колін або трохи нижче, а потім різко розширюється до низу, нагадуючи хвіст русалки (звідси і назва). Він продовжує бути актуальним з року в рік.

"Облягає тіло, підкреслює фігуру, а внизу розкривається як бутон квітки. У 2025-му "русалки" стають ще легшими: прозорість, невагомі тканини, витончені деталі", - підкреслив Тан.

Яку весільну сукню вибрати у 2025 році (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тюль

Повітряні сукні з тюлю, які схожі на хмаринки, - романтична класика, яка у 2025 році стає ще популярнішою.

"Від балетної естетики до сексуальної прозорості - тюль адаптується під будь-який образ", - підсумував стиліст.

Тренди весільної моди (фото: instagram.com/andre_tan_official)