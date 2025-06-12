Свадебная мода 2025: 5 горячих трендов, которые советует Андре Тан

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды свадебной моды 2025. В моде - легкость, свобода, минимализм и немного драмы. От бохо-шика и драпировок в стиле греческих богинь до обновленной "русалки" и прозрачного тюля.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его публикацию в Instagram .

"Свадебное платье в 2025 году - это не только о "классическом платье". Это о настроении, стиле и способе быть собой в самый важный день", - подчеркнул дизайнер.

Бохо-шик

Бохо-шик - это стиль в моде и интерьере, который сочетает в себе элементы богемного, этнического, винтажного и хиппи-стилей, но с изысканным, утонченным акцентом (шиком).

"Расслабленные силуэты, кружево, воланы и плетеные элементы - именно так выглядит свадебное платье для невест, которым близка богемная эстетика 70-х. Минимум корсетов, максимум свободы", - отметил Тан.

Какой свадебное платье выбрать (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Драпировка

Еще один акцент, на который модельер советует обратить внимание, это драпировка.

"Мягкие складки, струящиеся ткани и вдохновение греческими богинями - драпировка вернулась в свадебную моду 2025. Длинные шлейфы, высокие разрезы, многослойные юбки - сочетание классики и современной драмы", - отметил Тан.

Свадебное платье 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Минимализм

Также дизайнер советует обратить внимание на платья в стиле минимализм. Как правило, это наряди с простыми линиями, минимумом декора и силуэтом, подчеркивающим фигуру.

"Минималистичные свадебные платья - для тех, кто ценит элегантность и природную красоту. В таком платье удобно двигаться, и оно точно будет выглядеть стильно на фото даже через годы", - подчеркнул Тан.

Что в трендах свадебной моды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Силуэт "Русалка"

Силуэт "русалка" - это фасон платья, который обтягивает фигуру до колен или чуть ниже, а затем резко расширяется к низу, напоминая хвост русалки (отсюда и название). Он продолжает быть актуальным из года в год.

"Облегает тело, подчеркивает фигуру, а внизу раскрывается как бутон цветка. В 2025-м "русалки" становятся еще легче: прозрачность, невесомые ткани, изящные детали", - подчеркнул Тан.

Какое свадебное платье выбрать в 2025 году (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тюль

Воздушные платья из тюля, похожие на облака, - романтическая классика, которая в 2025 году становится еще популярнее.

"От балетной эстетики к сексуальной прозрачности - тюль адаптируется под любой образ", - подытожил стилист.

Тренды свадебной моды (фото: instagram.com/andre_tan_official)