Лілія Ребрик показала деталь гардероба, яка має бути у кожної модниці влітку 2025

Лілія Ребрик поділилася модним секретом літа 2025. Телеведуча показала деталь гардероба, без якої не обійдеться жодна справжня модниця цього сезону.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її сторінку в Instagram вирішило докладніше розповісти, про що йдеться.

Який лук обрала Лілія Ребрик

Для нової фотосесії акторка та багатодітна мама обрала стильний оверсайз-піджак небесного відтінку. Доповнити сміливий образ Ребрик вирішила чобітьми-ботфортами та короткою спідницею, проте можна поекспериментувати з відкритим літнім взуттям.

Утім, носити такий жакет можна і як окремий предмет гардероба (замість сукні) або ж комбінуючи зі спідницями, штанами, сукнями.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Жакет - це не тільки елемент гардероба, який надає елегантності, а й універсальний предмет, що легко адаптується до будь-якого стилю і сезону. Літній жакет 2025 стане незамінною річчю для кожної модниці з кількох причин.

Легкість і комфорт

У 2025 році особлива увага приділяється легким і дихаючим тканинам, що забезпечують комфорт навіть у спеку. Літні жакети часто виготовляють з бавовни, льону або м'якого трикотажу, що робить їх чудовим варіантом для теплих днів.

Ребрик показала трендову річ на літо 2025 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Універсальність

Жакет можна носити в офіс, на прогулянку або навіть вечірку. Його можна поєднувати як із джинсами, так і з сукнями чи спідницями. Це дає змогу створювати різноманітні образи, не витрачаючи багато часу на підбір одягу.

Стиль

Літній жакет допомагає виглядати стильно і вдало підкреслює фігуру. Завдяки різноманітності фасонів, кольорів і текстур, кожна модниця може знайти свою ідеальну модель, яка добре підкреслить її стиль.

Тренди

У 2025 році жакети не тільки залишаються в моді, а й стають важливим акцентом у створенні сучасного образу. Від класичних варіантів до оригінальних моделей з асиметрією або цікавими принтами - жакет допоможе створити образ, що відповідає останнім трендам.

Мультифункціональність

Влітку жакет також стане в пригоді у вечірні прохолодні моменти, коли хочеться відчувати тепло і комфорт, при цьому не втрачаючи стильного вигляду. Цей елемент гардероба забезпечує як функціональність, так і естетику.

Лілія Ребрик задає тренди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)