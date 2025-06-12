Як носити шорти влітку 2025: колишня Остапчука розкрила секрет модного образу

Джинсові шорти залишаються одним з ключових елементів літнього гардероба. Цього сезону їх поєднують з модними акцентами - грубим взуттям, аксесуарами з бахромою і легкими шовковими накидками. Такий мікс створює стильний, зухвалий і при цьому розслаблений образ, який ідеально підійде для спекотних літніх днів.

З чим носити джинсові шорти влітку 2025

Христина Горняк показала стильний образ, де головним елементом є короткі шорти з деніму. Зазначимо, що джинсові шорти - це класичний елемент літнього гардероба.

Вона обрала шорти світлого відтінку з потертостями та рваними елементами, що є поширеним і стійким трендом у денімі.

Христина Горняк задає тренди (фото: instagram.com/kristygor)

Доповнити шорти колишня дружина шоумена вирішила обтислою майкою коричневого відтінку з цікавим драпіруванням спереду.

Також вона продемонструвала, що носити такі шорти можна і з іншим верхом. В якості нього вона обрала коричневий купальник з асиметричними вирізами. Такий образ вона доповнила довгою накидкою-халатом у тон до верху, щоб створити багатошаровий лук.

Шовковий халат вносить елемент розслабленого гламуру, роблячи загальний вигляд невимушеним, але водночас витонченим.

Другий образ із шортами (фото: instagram.com/kristygor)

Доповнити лук ыз короткими шортами Христина Горняк вирішила байкерськими чоботами або, як їх ще називають, мотоциклетними. Вона підібрала взуття світло-коричневого відтінку з чорною підошвою і широкою халявою.

Зазначимо, що їх виготовляють із товстої шкіри або замші, вони мають прямий силует носка та рівні підбори, висота їхня в середньому сягає середини гомілки, часто прикрашені пряжками та заклепками. Їх можна носити як із мініспідницями, так і з мішкуватими джинсами, а також жіночними сукнями.

Особливу увагу блогерка приділила аксесуарам: стильний лук вона доповнила замшевою сумкою з бахромою, сонцезахисними окулярами, класичним годинником і браслетом.

Модний образ Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Стиль Христини Горняк - бохо-шик з елементами вестерну

Зазначимо, що образ Христини з шортами доповнений стильними акцентами - байкерськими чобітьми та трендовою сумкою з бахромою.

Поєднання шортів із чоботами, особливо в західному стилі, є популярним стильовим рішенням, яке додає зухвалості, богемності та "фестивального" настрою.

Поєднання чобіт у ковбойському стилі, сумки з бахромою та розслаблених джинсових шортів чітко вказує на бохо-шик з виразним вестерн-акцентом. Цей стиль часто характеризується натуральними матеріалами, землистими відтінками, розслабленими силуетами та цікавими деталями.

Колишня Остапчука показала тренди літа 2025 (фото: instagram.com/kristygor)