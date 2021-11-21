Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Чайный гриб на столе на кухне

Блогер называет это изобретение "страшной вещью", которую многие по непонятным причинам продолжают использовать.

Хотя напиток сам на вкус и ничего - немного напоминает квас, но зрелище банки со скользкой субстанцией - зрелище еще то.

"Банка с чайным грибом выглядит крайне отвратительно и напоминает то ли какую-то больничную ссанину, то ли маринованные блины, то ли какого-то заспиртованного пришельца из Кунсткамеры. И да, оно там внутри живое и периодически попердывает в воду пузырьками", - пишет Мирович.

Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички

Многие по старой привычке продолжают носить дома синюю спортивную одежду а-ля СССР. Туда же можно отнести и растянутые майки-"алкоголички" - в СССР их носили потому, что майка на бретельках была самой дешевой и доступной.

Да и вообще привычка носить дома старую одежду, в которую уже не выйдешь из дому - дурная традиция еще из тех времен.

Посуда с позолотой и в цветочек

"Если у вас дома до сих пор сохранились старые советские сервизы с псевдо-золотыми полосочками и рисунками в цветы - срочно их выбрасывайте. Или хотя бы никогда не ставьте их на стол, когда к вам придут гости - не позорьтесь", - говорит Мирович.

Вещи, замотанные синей изолентой

Если у вас дома есть хотя бы одна вещь, "починенная" с помощью синей изолентой - несите ее прямо сейчас на помойку, потому что выглядит это жутковато.

Коробки с хламом и ржавые гвозди в туалете

В туалетах квартир советских домов есть шкафчики, где многие хранят всякий хлам: ржавые гвозди, напильники без ручек, куски велосипедных камер, шурупы, винные пробки и даже подшивку журнала "Наука и Жизнь".

Трехлитровые банки на антресолях

Многие семьи сейчас уже не занимаются консервацией овощей и фруктов, но по старой привычке продолжают хранить на антресолях банки. Избавьтесь от такого добра, которое только занимает место, и собирает пыль.

Мусор на балконе

В СССР было принято захламлять балкон всякой ерундой, вроде рамы от поломанного велосипеда, старых курток и поломанных лыж - часто одной.

Вынесите все это добро не перебирая на помойку и обустройте балкон под место, где приятно утром выпить чашечку кофе, а вечером - бокал вина в приятной компании.

Все фото: mirovich.media