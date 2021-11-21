Ці речі з СРСР видають в вас жебрака: позбудьтеся від них прямо зараз!

Чайний гриб на столі на кухні

Блогер називає цей винахід "страшною річчю", яку багато хто з незрозумілих причин продовжує використовувати.

Хоча напій сам на смак і нічого - трохи нагадує квас, але видовище банки зі слизькою субстанцією - видовище ще те.

"Банка з чайним грибом виглядає вкрай огидно і нагадує чи то якусь лікарняну ссанину, чи то мариновані млинці, чи то якогось заспиртованого прибульця з Кунсткамери. І так, воно там всередині живе і періодично попердує у воду бульбашками", - пише Мирович.

Синій спортивний одяг і майки-алкоголічки

Багато хто за старою звичкою продовжує носити вдома синій спортивний одяг а-ля СРСР. Туди ж можна віднести і розтягнуті майки-"алкоголічки" - в СРСР їх носили тому, що майка на бретельках була найдешевшою і доступною.

Та й взагалі звичка носити вдома старий одяг, в якому вже не вийдеш з дому - погана традиція ще з тих часів.

Посуд з позолотою і в квіточку

"Якщо у вас вдома досі збереглися старі радянські сервізи з псевдо-золотими смужками і малюнками в квіти - терміново їх викидайте. Або хоча б ніколи не ставте їх на стіл, коли до вас прийдуть гості - не ганьбитеся", - говорить Мирович.

Речі, замотані синьою ізолєнтою

Якщо у вас вдома є хоча б одна річ, "полагоджена" за допомогою синьої ізолєнти - несіть її прямо зараз на смітник, тому що виглядає це моторошно.

Коробки з мотлохом і іржаві цвяхи в туалеті

У туалетах квартир радянських будинків є шафки, де багато хто зберігає всякий мотлох: іржаві цвяхи, напильники без ручок, шматки велосипедних камер, шурупи, винні пробки і навіть підшивку журналу "Наука і життя".

Трилітрові банки на антресолях

Багато сімей зараз вже не займаються консервацією овочів і фруктів, але за старою звичкою продовжують зберігати на антресолях банки. Позбавтеся від такого добра, яке тільки займає місце, і збирає пил.

Сміття на балконі

В СРСР було прийнято захаращувати балкон всяким хламом, на зразок рами від поламаного велосипеда, старих курток і поламаних лиж - часто однієї.

Винесіть все це добро не перебираючи на смітник і облаштуйте балкон під місце, де приємно вранці випити чашечку кави, а ввечері - келих вина в приємній компанії.

Всі фото: mirovich.media