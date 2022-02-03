Эти вещи ни в коем случае нельзя чистить пищевой содой

Что нельзя чистить содой

Керамическая плита

На деликатной керамической поверхности сода может оставить белую пленку. Ее можно убрать, протерев плиту обычным уксусом. К тому же помимо налета сода может еще и образовывать на поверхности царапины, с которыми, к сожалению, справиться не удастся.

Посуда из алюминия

Часто соду используют для очистки металлов. Но если речь идет об алюминии, лучше взять другое средство. Все потому, что взаимодействие соды и алюминия вызывает окисление металла. В результате алюминиевая посуда потемнеет.

Отметим, что сковородку или кастрюлю можно чистить содой. Однако, ее следует использовать лишь на загрязненных участках.

Мрамор

Использование пищевой соды может повредить внешний слой мраморной поверхности, что обеспечивает защиту камня. Также на ней появятся царапины, а это приведет к дальнейшему разрушению камня.

Деревянная мебель

Чтобы изделия из дерева дольше оставались в первоначальном виде, при их производстве используют герметики. Если же мыть такую поверхность содой, она ускорит истирание герметиков.

Кроме того, сода сделает дерево выцветшим.

Серебро и позолота

Так, обычное столовое серебро можно чистить обычной содой. А антикварные предметы из серебра во время контакта с содой изменят свой внешний вид. В частности оно потеряет свой блеск.

Если пытаться очистить позолоченную посуду содой, то можно повредить слой позолоты.