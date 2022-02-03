Ці речі в жодному разі не можна чистити харчовою содою

Що не можна чистити содою

Керамічна плита

На делікатній керамічній поверхні сода може залишити білу плівку. Її можна прибрати, протерши плиту звичайним оцтом. До того ж крім нальоту сода може ще й утворювати на поверхні подряпини, з якими, на жаль, впоратися не вдасться.

Посуд з алюмінію

Часто соду використовують для очищення металів. Але якщо йдеться про алюміній, краще взяти інший засіб. Все тому, що взаємодія соди та алюмінію викликає окислення металу. В результаті алюмінієвий посуд потемніє.

Зазначимо, що сковорідку або каструлю можна чистити содою. Однак, її слід використовувати лише на забруднених ділянках.

Мармур

Використання харчової соди може пошкодити зовнішній шар мармурової поверхні, що забезпечує захист каменю. Також на ній з'являться подряпини, а це призведе до подальшої руйнації каменю.

Дерев'яні меблі

Щоб вироби з дерева довше залишалися у первісному вигляді, при їх виробництві використовують герметики. Якщо ж мити таку поверхню содою, вона прискорить стирання герметиків.

Крім того, сода зробить дерево вицвілим.

Срібло та позолота

Так, звичайне столове срібло можна чистити звичайною содою. А антикварні предмети зі срібла під час контакту із содою змінять свій зовнішній вигляд. Зокрема воно втратить свій блиск.

Якщо намагатися очистити позолочений посуд содою, то можнапошкодити шар позолоти.