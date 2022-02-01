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Этот простой прием поможет вам очистить холодильник за две минуты: неожиданный лайфхак

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Вторник 01 февраля 2022 20:31
Этот простой прием поможет вам очистить холодильник за две минуты: неожиданный лайфхак Фото: Этот способ поможет очистить холодильник за несколько минут (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Холодильник служит для хранения продуктов и от его чистоты зависит наше здоровье. Беспорядочное хранение продуктов, не частая уборка холодильника – все это приводит к тому, что еда быстрее портится и мы подвергаем опасности свой организм.

Какой неожиданный способ поможет вам отмыть холодильник за две минуты, рассказали в Radiotrek.

Если полки холодильника не очищать регулярно, то они станут благоприятной средой для размножения опасных бактерий. Также появится неприятный запах, а продукты превратятся в бомбу замедленного действия для наших желудков.

Как правильно хранить еду в холодильнике

Очень важно соблюдать главные правила хранения продуктов в холодильнике. Это убережет вас от ненужных трат, испорченной еды и защитит ваше здоровье.

  • Установите в холодильнике температуру в +4 градуса – она оптимальна для хранения продуктов.
  • Сырую рыбу и мясо держите в самом холодном месте, а вот сливочное место – в самом не холодном.
  • Готовую пищу нужно убирать в холодильник не позже, чем через два часа после приготовления. А съесть ее нужно максимум за два дня.
  • Все открытые упаковки, банки и консервы должны быть съедены максимум за два дня. А в холодильнике их нужно хранить в закрытой посуде.
  • Не нужно мыть овощи и фрукты перед тем, как положить их в холодильник. Влага способствует быстрому процессу гниения.
  • Мыть холодильник нужно один раз в неделю водой с уксусом. Он убирает запахи и убивает микробы. Раз в месяц – со средством для мытья посуды.

Как отмыть холодильник за две минуты

Мытье холодильника занимает довольно много времени. И именно поэтому хозяйки совершают эту процедуру не чаще одного раза в месяц.

Но есть отличный лайфхак, который поможет провести уборку за несколько минут. Еще минут 5 вам понадобится, чтобы сначала вытащить все продукты, а после уборки поставить их на место.

Поможет вам в этом обычная пищевая пленка – ею нужно застелить полки холодильника. Во время еженедельной уборки вам нужно будет убрать старую пленку и застелить новую.

Мыть с различными средствами необязательно, оставьте это для уборки раз в месяц. Достаточно просто протереть стекло на полках тканью, которая смочена в растворе с уксусом. Если нет неприятного запах или грязи – то и без этого можно обойтись.

Напомним, ранее мы писали о том, какие способы вам помогут быстро избавиться от желтого налета на посуде.

А также рассказывали о том, как без усилий отмыть сковороду от жира.

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