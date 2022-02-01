Как надолго избавиться от пыли в доме с помощью копеечного средства

Пыль в доме сказывается на только на внешнем виде вещей, но и на здоровье человека. Он особенно раздражает, когда только что убрали, а уже на следующий день все поверхности покрыты новым слоем пыли.

Как оказалось, существует хитрость, которая поможет забыть об этой проблеме надолго, пишет Ukr.Media .

Французское средство от пыли

Так, для приготовления чудо-состава нужны совсем простые ингредиенты:

250 мл воды;

2 ст. л. оливкового масла;

4 ст. л. белого уксуса;

15 капель лемонграсса - эфирное масло;

чистая емкость с распылителем.

Сначала нужно взять миску, налить воду, уксус, масло и каплю лемонграсса. Все очень тщательно перемешать и перелить в бутылку.

Как пользоваться средством

Пользоваться таким средством довольно просто. Его следует распылять на поверхность в небольшом количестве и протирать сухой тряпкой.

Отметим, что именно тряпкой вы удаляете пыль. Лучше всего использовать микрофибру.

Как видим, что ингредиенты к такому средству совсем простые. А эффективность вас удивит, ведь он прекрасно убирает пыль и предотвращает появление нового.

Кроме того, добавим, что нельзя наносить полироль, воск или пасту непосредственно на мебель или другие деревянные поверхности, которые нужно избавить от пыли. На дереве образуется пленка, которая притягивает пыль еще больше. Правильно наносить все средства непосредственно на тряпку.