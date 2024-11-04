Вершковий суп з червоною рибою: рецепт першої страви, від якої важко відірватися

Що потрібно для вершкового супу

Для того, щоб приготувати вершковий суп з червоною рибою, треба ці продукти:

вода - 2-2,5 л

червона риба - 300 г

броколі - 150 г

морква - 1 шт.

картопля - 450 г

цибуля - 120 г

помідори чері - 200 г

вершковий сир - 1 ст. л.

вершки (жирність 10%) - 150 г

олія - 1-2 ч. л.

зелень (кріп або петрушка) - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати вершковий суп з рибою

Приготування вершкового супу розпочинається з засмажки. Для цього моркву та цибулю треба почистити від шкірки, а потім нарізати. Цибулю для цього супу радять нарізати маленькими кубиками, а моркву - соломкою.

В великій каструлі з товстими стінками або в казанку розігрійте олію, всипте цибулю та обсмажте її протягом декількох хвилин. Після цього всипте моркву та смажте овочі до розм'якшення.

Овочева засмажка для вершкового супу (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Картоплю почистьте, наріжте на великі кубики і всипте в каструлю з цибулею та морквою. Залийте інгредієнти 1 л води та варіть протягом 10-12 хвилин, до напівготовності.

Броколі промийте, розділіть на суцвіття, а потім наріжте на кубики. Коли картопля буде майже готова, додайте в суп броколі і варіть страву протягом декількох хвилин.

Тоді влийте ще 1 л води або, якщо суп занадто густий - 1,5 л. Доведіть рідину до кипіння, а тим часом помийте і наріжте на кубики помідори.

З риби треба видалити кісточки та нарізати на великі кубики філе. Додайте нарізані помідори і рибу в суп і знов доведіть страву до кипіння.

Як готувати суп з рибою (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Коли рідина закипить та забарвиться в червоний колір від помідорів, додайте вершковий сир та теплі вершки. Підсоліть та поперчіть до смаку, перемішайте суп і ще раз прокип'ятіть страву.

Помийте і подрібніть зелень, присипте нею вершковий суп з червоною рибою - і страву можна подавати до столу.