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Сливочный суп с красной рыбой: рецепт первого блюда, от которого трудно оторваться

Сливочный суп с красной рыбой (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Сливочные супы отличаются своим легким вкусом и более густой консистенцией, поэтому часто становятся изысканным основным блюдом для обеда или ужина. Для того чтобы это первое блюдо было более питательным, можно приготовить сливочный суп с рыбой, например, семгой.

О том, как приготовить сливочный суп с рыбой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для сливочного супа

Для того чтобы приготовить сливочный суп с красной рыбой, нужны эти продукты:

  • вода - 2-2,5 л
  • красная рыба - 300 г
  • брокколи - 150 г
  • морковь - 1 шт.
  • картофель - 450 г
  • лук - 120 г
  • помидоры черри - 200 г
  • сливочный сыр - 1 ст. л.
  • сливки (жирность 10%) - 150 г
  • растительное масло - 1-2 ч. л.
  • зелень (укроп или петрушка) - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Как готовить сливочный суп с рыбой

Приготовление сливочного супа начинается с зажарки. Для этого морковь и лук нужно почистить от кожуры, затем нарезать. Лук для этого супа советуют нарезать маленькими кубиками, а морковь - соломкой.

В большой кастрюле с толстыми стенками или в котелке разогрейте масло, всыпьте лук и обжарьте его в течение нескольких минут. После этого всыпьте морковь и жарьте овощи до размягчения.

Овощная зажарка для сливочного супа (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Картофель почистьте, нарежьте на большие кубики и всыпьте в кастрюлю с луком и морковью. Залейте ингредиенты 1 л воды и варите в течение 10-12 минут до полуготовности.

Брокколи промойте, разделите на соцветия, а затем нарежьте на кубики. Когда картофель будет почти готов, добавьте в суп брокколи и варите блюдо в течение нескольких минут.

Тогда влейте еще 1 л воды или, если суп слишком густой - 1,5 л. Доведите жидкость до кипения, тем временем помойте и нарежьте на кубики помидоры.

Из рыбы нужно удалить косточки и порезать на большие кубики филе. Добавьте нарезанные помидоры и рыбу в суп и снова доведите блюдо до кипения.

Как готовить суп с рыбой (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Когда жидкость закипит и окрасится в красный цвет от помидоров, добавьте сливочный сыр и теплые сливки. Подсолите и поперчите по вкусу, перемешайте суп и снова прокипятите блюдо.

Помойте и измельчите зелень, присыпьте нею сливочный суп с красной рыбой - и блюдо можно подавать на стол.

 

 

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить борщ по рецепту Веры Фармиги.

Кроме этого, писали, как готовить крем-суп из цветной капусты.

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