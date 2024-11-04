Сливочный суп с красной рыбой: рецепт первого блюда, от которого трудно оторваться

Что нужно для сливочного супа

Для того чтобы приготовить сливочный суп с красной рыбой, нужны эти продукты:

вода - 2-2,5 л

красная рыба - 300 г

брокколи - 150 г

морковь - 1 шт.

картофель - 450 г

лук - 120 г

помидоры черри - 200 г

сливочный сыр - 1 ст. л.

сливки (жирность 10%) - 150 г

растительное масло - 1-2 ч. л.

зелень (укроп или петрушка) - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить сливочный суп с рыбой

Приготовление сливочного супа начинается с зажарки. Для этого морковь и лук нужно почистить от кожуры, затем нарезать. Лук для этого супа советуют нарезать маленькими кубиками, а морковь - соломкой.

В большой кастрюле с толстыми стенками или в котелке разогрейте масло, всыпьте лук и обжарьте его в течение нескольких минут. После этого всыпьте морковь и жарьте овощи до размягчения.

Овощная зажарка для сливочного супа (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Картофель почистьте, нарежьте на большие кубики и всыпьте в кастрюлю с луком и морковью. Залейте ингредиенты 1 л воды и варите в течение 10-12 минут до полуготовности.

Брокколи промойте, разделите на соцветия, а затем нарежьте на кубики. Когда картофель будет почти готов, добавьте в суп брокколи и варите блюдо в течение нескольких минут.

Тогда влейте еще 1 л воды или, если суп слишком густой - 1,5 л. Доведите жидкость до кипения, тем временем помойте и нарежьте на кубики помидоры.

Из рыбы нужно удалить косточки и порезать на большие кубики филе. Добавьте нарезанные помидоры и рыбу в суп и снова доведите блюдо до кипения.

Как готовить суп с рыбой (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Когда жидкость закипит и окрасится в красный цвет от помидоров, добавьте сливочный сыр и теплые сливки. Подсолите и поперчите по вкусу, перемешайте суп и снова прокипятите блюдо.

Помойте и измельчите зелень, присыпьте нею сливочный суп с красной рыбой - и блюдо можно подавать на стол.