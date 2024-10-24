Крем-суп з цвітної капусти: рецепт швидкої в приготуванні корисної страви

Смачний та ніжний за текстурою вершковий крем-суп з цвітної капусти допоможе зігрітися в осінню погоду. Подавати капустяну першу страву можна зі смаженим беконом або запеченими хлібцями.

Про те, як готувати крем-суп з капусти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачно На Столі".

Що потрібно для крем-супу з цвітної капусти

Для того, щоб приготувати крем-суп з цвітної капусти, треба ці інгредієнти:

бульйон - 600-800 мл

масло - 20 г

цвітна капуста - 0,5 шт.

часник - 1 зубчик

цибуля порей (світла частина) - 10 см

вершки - 80 мл

тим'ян - до смаку

коріандр - 1 ч. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

зелень - до смаку

Як готувати крем-суп з цвітної капусти

Для того, щоб приготувати крем-суп з цвітної капусти, знадобиться овочевий чи м'ясний бульйон. Його можна приготувати на натуральних продуктах або зварити з кубика. Овочевий бульйон зробить суп більш дієтичним, м'ясний, навпаки, ситним.

Цвітну капусту потрібно розрізати на суцвіття та ретельно промити. Цибулю порей необхідно помити та нарізати неширокими кільцями, використовуючи лише світлу частину стебла.

Часник надає супу виразності та легкої гостроти. Для цього зубчик необхідно почистити та подрібнити ножем.

Для приготування крем-супу в каструлі розтопіть вершкове масло та обсмажте цибулю порей до розм'якшення. Після цього всипте часник та, перемішуючи інгредієнти, смажте все протягом декількох хвилин.

Потім додайте суцвіття цвітної капусти. Обсмажте інгредієнти супу протягом декількох хвилин, регулярно помішуючи, після чого додайте коріандр. Обов'язково підсоліть майбутній суп, додавши тим'ян - це розкриє смак продуктів.

Залийте овочі бульйоном так, щоб рідина повністю покрила капусту. Доведіть суп до кипіння та варіть на середньому вогні протягом 30 хвилин.

Після цього перемеліть суп занурювальним блендером до консистенції крему. Або зачекайте охолодження та скористайтеся звичайним блендером або м'ясорубкою.

Влийте в крем-суп з цвітної капусти теплі вершки, додайте перець до смаку та перемішайте страву. Перед подачею можна прикрасити суп улюбленою зеленню.