Вершковий суп з червоною рибою: рецепт першої страви, від якої важко відірватися

Вершкові супи відрізняються своїм легким смаком та більш густою консистенцією, тому часто стають вишуканою основною стравою для обіду або вечері. Для того, щоб ця перша страва була поживнішою, можна приготувати вершковий суп з рибою, наприклад, сьомгою.

Про те, як приготувати вершковий суп з рибою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Що потрібно для вершкового супу

Для того, щоб приготувати вершковий суп з червоною рибою, треба ці продукти:

вода - 2-2,5 л

червона риба - 300 г

броколі - 150 г

морква - 1 шт.

картопля - 450 г

цибуля - 120 г

помідори чері - 200 г

вершковий сир - 1 ст. л.

вершки (жирність 10%) - 150 г

олія - 1-2 ч. л.

зелень (кріп або петрушка) - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати вершковий суп з рибою

Приготування вершкового супу розпочинається з засмажки. Для цього моркву та цибулю треба почистити від шкірки, а потім нарізати. Цибулю для цього супу радять нарізати маленькими кубиками, а моркву - соломкою.

В великій каструлі з товстими стінками або в казанку розігрійте олію, всипте цибулю та обсмажте її протягом декількох хвилин. Після цього всипте моркву та смажте овочі до розм'якшення.

Овочева засмажка для вершкового супу (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Картоплю почистьте, наріжте на великі кубики і всипте в каструлю з цибулею та морквою. Залийте інгредієнти 1 л води та варіть протягом 10-12 хвилин, до напівготовності.

Броколі промийте, розділіть на суцвіття, а потім наріжте на кубики. Коли картопля буде майже готова, додайте в суп броколі і варіть страву протягом декількох хвилин.

Тоді влийте ще 1 л води або, якщо суп занадто густий - 1,5 л. Доведіть рідину до кипіння, а тим часом помийте і наріжте на кубики помідори.

З риби треба видалити кісточки та нарізати на великі кубики філе. Додайте нарізані помідори і рибу в суп і знов доведіть страву до кипіння.

Як готувати суп з рибою (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Коли рідина закипить та забарвиться в червоний колір від помідорів, додайте вершковий сир та теплі вершки. Підсоліть та поперчіть до смаку, перемішайте суп і ще раз прокип'ятіть страву.

Помийте і подрібніть зелень, присипте нею вершковий суп з червоною рибою - і страву можна подавати до столу.