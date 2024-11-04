Сливочный суп с красной рыбой: рецепт первого блюда, от которого трудно оторваться
Сливочные супы отличаются своим легким вкусом и более густой консистенцией, поэтому часто становятся изысканным основным блюдом для обеда или ужина. Для того чтобы это первое блюдо было более питательным, можно приготовить сливочный суп с рыбой, например, семгой.
О том, как приготовить сливочный суп с рыбой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Что нужно для сливочного супа
Для того чтобы приготовить сливочный суп с красной рыбой, нужны эти продукты:
- вода - 2-2,5 л
- красная рыба - 300 г
- брокколи - 150 г
- морковь - 1 шт.
- картофель - 450 г
- лук - 120 г
- помидоры черри - 200 г
- сливочный сыр - 1 ст. л.
- сливки (жирность 10%) - 150 г
- растительное масло - 1-2 ч. л.
- зелень (укроп или петрушка) - по вкусу
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
Как готовить сливочный суп с рыбой
Приготовление сливочного супа начинается с зажарки. Для этого морковь и лук нужно почистить от кожуры, затем нарезать. Лук для этого супа советуют нарезать маленькими кубиками, а морковь - соломкой.
В большой кастрюле с толстыми стенками или в котелке разогрейте масло, всыпьте лук и обжарьте его в течение нескольких минут. После этого всыпьте морковь и жарьте овощи до размягчения.
Овощная зажарка для сливочного супа (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Картофель почистьте, нарежьте на большие кубики и всыпьте в кастрюлю с луком и морковью. Залейте ингредиенты 1 л воды и варите в течение 10-12 минут до полуготовности.
Брокколи промойте, разделите на соцветия, а затем нарежьте на кубики. Когда картофель будет почти готов, добавьте в суп брокколи и варите блюдо в течение нескольких минут.
Тогда влейте еще 1 л воды или, если суп слишком густой - 1,5 л. Доведите жидкость до кипения, тем временем помойте и нарежьте на кубики помидоры.
Из рыбы нужно удалить косточки и порезать на большие кубики филе. Добавьте нарезанные помидоры и рыбу в суп и снова доведите блюдо до кипения.
Как готовить суп с рыбой (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Когда жидкость закипит и окрасится в красный цвет от помидоров, добавьте сливочный сыр и теплые сливки. Подсолите и поперчите по вкусу, перемешайте суп и снова прокипятите блюдо.
Помойте и измельчите зелень, присыпьте нею сливочный суп с красной рыбой - и блюдо можно подавать на стол.
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