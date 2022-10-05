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Вершкове масло вдома за кілька хвилин: дешевше та жирніше, ніж в магазині

Колаж РБК-Україна: Масло вершкове вдома
Автор: Світлана Мащенко

Вершкове масло варто спробувати приготувати вдома. На виході ви отримаєте непоганий брусочок смачного, корисного масла.

Рецепт з'явився на каналі "ТІАНА готувати просто".

Нам знадобиться:

  • Сметана високої жирності (домашня)
  • Міксер

Покрокове приготування

Сметана має бути кімнатної температури, тоді вона швидко зіб'ється.

Налийте сметану в посуд і збивайте міксером на високій швидкості. Вже за одну хвилину побачите, що консистенція сметани змінилася.

Ще за хвилину ви побачите, що почала відходити маслянка (пахта, сколотини).

Зменшіть швидкість міксера і ви помітите, що маслянка відділилася. Злийте її.

Промийте масло дуже холодною водою і руками зліпіть його в одну грудку, добре вичавлюючи воду.

З півлітри сметани можна отримати 260 грамів масла. Таке масло дешевше, жирніше і смачніше за будь-яке магазинне.

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