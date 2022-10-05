Вершкове масло вдома за кілька хвилин: дешевше та жирніше, ніж в магазині

Вершкове масло варто спробувати приготувати вдома. На виході ви отримаєте непоганий брусочок смачного, корисного масла.
Рецепт з'явився на каналі "ТІАНА готувати просто".
Сметана має бути кімнатної температури, тоді вона швидко зіб'ється.
Налийте сметану в посуд і збивайте міксером на високій швидкості. Вже за одну хвилину побачите, що консистенція сметани змінилася.
Ще за хвилину ви побачите, що почала відходити маслянка (пахта, сколотини).
Зменшіть швидкість міксера і ви помітите, що маслянка відділилася. Злийте її.
Промийте масло дуже холодною водою і руками зліпіть його в одну грудку, добре вичавлюючи воду.
З півлітри сметани можна отримати 260 грамів масла. Таке масло дешевше, жирніше і смачніше за будь-яке магазинне.
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