Маринована червона риба вдома: найпростіший рецепт лише з двома спеціями

Замаринувати (засолити) будь-яку червону рибу варто вдома. Так буде і дешевше, і звісно ж смачніше. Оскільки в рецепті є й цукор і сіль, складно визначитися, ця риба солона чи маринована.

Складники:

0,5 кг червоної риби

1 ст. л солі

1 ч. л цукру

Покрокове приготування

Візьміть шматок будь-якої червоної риби. Шкірку залиште, а кісточки вийміть. Промийте рибу і обсушіть паперовими рушниками.

Всипте в ємність сіль, цукор. Перемішайте. Сумішшю з солі і цукру натріть рибу з усіх боків.

Дно посуду, в якому буде солитися риба, посипте цією ж сумішшю. Покладіть філе в контейнер шкіркою вгору.

Накрийте лоток кришкою і відправте в холодильник на 2-4 дні (в залежності від того, наскільки солону рибу ви любите).

Коли ви вирішите перервати маринування, вилийте маринад.

Довше риба зберігатиметься, якщо зверху шматок риби полити олією.