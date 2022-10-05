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Сливочное масло дома за несколько минут: дешевле и жирнее, чем в магазине

Коллаж РБК-Украина: Масло сливочное дома
Автор: Светлана Мащенко

Сливочное масло следует попытаться приготовить дома. На выходе вы получите хороший брусочек вкусного, полезного масла.

Рецепт появился на канале "ТІАНА готувати просто".

Нам понадобится:

  • Сметана высокой жирности (домашняя)
  • Миксер

Пошаговое приготовление

Сметана должна быть комнатной температуры, она быстро собьется.

Налейте сметану в посуду и сбивайте миксером на высокой скорости. Уже через одну минуту увидите, что консистенция сметаны изменилась.

Еще через минуту вы увидите, что начала отходить масленка (пахта, пахта).

Уменьшите скорость миксера и вы заметите, что масленка отделилась. Слейте ее.

Промойте масло очень холодной водой и руками слепите его в один комок, хорошо выжимая воду.

Из пол-литра сметаны можно получить 260 г масла. Такое масло дешевле, жирнее и вкуснее любого магазинного.

Раньше мы писали, как приготовить маринованную красную рыбу дома.

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