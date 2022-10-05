Сливочное масло дома за несколько минут: дешевле и жирнее, чем в магазине

Сливочное масло следует попытаться приготовить дома. На выходе вы получите хороший брусочек вкусного, полезного масла.
Рецепт появился на канале "ТІАНА готувати просто".
Сметана должна быть комнатной температуры, она быстро собьется.
Налейте сметану в посуду и сбивайте миксером на высокой скорости. Уже через одну минуту увидите, что консистенция сметаны изменилась.
Еще через минуту вы увидите, что начала отходить масленка (пахта, пахта).
Уменьшите скорость миксера и вы заметите, что масленка отделилась. Слейте ее.
Промойте масло очень холодной водой и руками слепите его в один комок, хорошо выжимая воду.
Из пол-литра сметаны можно получить 260 г масла. Такое масло дешевле, жирнее и вкуснее любого магазинного.
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