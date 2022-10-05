Вершкове масло вдома за кілька хвилин: дешевше та жирніше, ніж в магазині
Вершкове масло варто спробувати приготувати вдома. На виході ви отримаєте непоганий брусочок смачного, корисного масла.
Рецепт з'явився на каналі "ТІАНА готувати просто".
Нам знадобиться:
- Сметана високої жирності (домашня)
- Міксер
Покрокове приготування
Сметана має бути кімнатної температури, тоді вона швидко зіб'ється.
Налийте сметану в посуд і збивайте міксером на високій швидкості. Вже за одну хвилину побачите, що консистенція сметани змінилася.
Ще за хвилину ви побачите, що почала відходити маслянка (пахта, сколотини).
Зменшіть швидкість міксера і ви помітите, що маслянка відділилася. Злийте її.
Промийте масло дуже холодною водою і руками зліпіть його в одну грудку, добре вичавлюючи воду.
З півлітри сметани можна отримати 260 грамів масла. Таке масло дешевше, жирніше і смачніше за будь-яке магазинне.
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