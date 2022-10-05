Сливочное масло дома за несколько минут: дешевле и жирнее, чем в магазине
Сливочное масло следует попытаться приготовить дома. На выходе вы получите хороший брусочек вкусного, полезного масла.
Рецепт появился на канале "ТІАНА готувати просто".
Нам понадобится:
- Сметана высокой жирности (домашняя)
- Миксер
Пошаговое приготовление
Сметана должна быть комнатной температуры, она быстро собьется.
Налейте сметану в посуду и сбивайте миксером на высокой скорости. Уже через одну минуту увидите, что консистенция сметаны изменилась.
Еще через минуту вы увидите, что начала отходить масленка (пахта, пахта).
Уменьшите скорость миксера и вы заметите, что масленка отделилась. Слейте ее.
Промойте масло очень холодной водой и руками слепите его в один комок, хорошо выжимая воду.
Из пол-литра сметаны можно получить 260 г масла. Такое масло дешевле, жирнее и вкуснее любого магазинного.
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