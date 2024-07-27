Вєрка Сердючка в Юрмалі. Як Данилко вітався з Пугачовою та чому не всі від цього в захваті

Що зробив Данилко

Так, артист вийшов на сцену зі своїм балетом. Звісно, з ним була і його "екранна мама" Інна Белоконь. Усі вони вийшли до глядачів у футболках з патріотичними написами. Данилко був усміхненим та веселим.

Данилко в Юрмалі (скріншот)

Коли ж артист побачив, шо у концертній залі "Дзинтарі" серед глядачів є Пугачова - він публічно до неї звернувся. Спочатку він перепитав, чи передали співачці квіти. Потім Данилко проспівав декілька рядків з пісні Пугачової.

Реакція Пугачової на Данилка (скріншот)

Усе це відбувалося під оплески присутніх. Також під час прямою трансляції було показано й саму Пугачову. Вона посміхалася та сміялася з жартів Сердючки.