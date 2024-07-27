Верка Сердючка в Юрмале. Как Данилко здоровался с Пугачевой и почему не все от этого в восторге

Что сделал Данилко

Так, артист вышел на сцену со своим балетом. Конечно, с ним была и его "экранная мама" Инна Белоконь. Все они вышли к зрителям в футболках с патриотическими надписями. Данилко был улыбающимся и веселым.

Данилко в Юрмале (скриншот)

Когда артист увидел, что в концертном зале "Дзинтари" среди зрителей есть Пугачева - он публично к ней обратился. Сначала он переспросил, передали ли певице цветы. Затем Данилко пропел несколько строчек из песни Пугачевой.

Реакция Пугачевой на Данилка (скриншот)

Все это происходило под аплодисменты собравшихся. Также во время прямой трансляции была показана и сама Пугачева. Она улыбалась и смеялась над шутками Сердючки.