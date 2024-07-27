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Верка Сердючка в Юрмале. Как Данилко здоровался с Пугачевой и почему не все от этого в восторге

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Полина Иваненко

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже появился на сцене музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 года. И там артист не только исполнил свои хиты.

Как Сердючка здоровалась со сцены с Аллой Пугачевой и как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что сделал Данилко

Так, артист вышел на сцену со своим балетом. Конечно, с ним была и его "экранная мама" Инна Белоконь. Все они вышли к зрителям в футболках с патриотическими надписями. Данилко был улыбающимся и веселым.

Данилко в Юрмале (скриншот)

Когда артист увидел, что в концертном зале "Дзинтари" среди зрителей есть Пугачева - он публично к ней обратился. Сначала он переспросил, передали ли певице цветы. Затем Данилко пропел несколько строчек из песни Пугачевой.

Реакция Пугачевой на Данилка (скриншот)

Все это происходило под аплодисменты собравшихся. Также во время прямой трансляции была показана и сама Пугачева. Она улыбалась и смеялась над шутками Сердючки.

К слову, ранее актер сериала "Танька і Володька" честно ответил, какие у него отношения с "экранной женой".

Кроме того, мы рассказывали, что выступление Леди Гаги на открытии Олимпиады-2024 обернулось скандалом.

Во время написания материала были использованы источники: пост в X (Twitter) пользователя с ником "chornobryvci", комментарии в X и TikTok.

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Алла ПугачеваАндрей ДанилкоВерка СердючкаЗвезды шоу-бизнеса