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Вєрка Сердючка несподіваною піснею "порвала" Нацвідбір на Євробачення 2024

Субота 03 лютого 2024 22:34
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Вєрка Сердючка несподіваною піснею "порвала" Нацвідбір на Євробачення 2024 Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Дмитро Войналович

Вєрка Сердючка "порвала" сцену Нацвідбору на Євробачення 2024 у суботу, 3 лютого.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися перформансом Андрія Данилка і його команди у фіналі відбору.

Зауважимо, що легенда Євробачення, яка вже протягом 30 років збирає аншлаги по всій Україні, передала привіт країні-господарці Євробачення 2024 піснею "Swedish Lullaby".

До речі, Андрій протягом всього конкурсу вперше розмовляв українською.

Вєрка Сердючка несподіваною піснею &quot;порвала&quot; Нацвідбір на Євробачення 2024

Вєрка Сердючка (фото: eurovision.ua)

Нагадаємо, що за право представляти нашу країну на Євробаченні 2024 боряться такі виконавці: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY і NAHABA.

Додамо, що пісенний конкурс пройде в травні 2024-го на стадіоні Malmö Arena,

Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.

За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу.

Раніше ми розповідали про 5 гучних скандалів у Нацвідборах до Євробачення, які українці досі не можуть забути.

Також нещодавно букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024.

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