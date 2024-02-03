Вєрка Сердючка несподіваною піснею "порвала" Нацвідбір на Євробачення 2024

Вєрка Сердючка "порвала" сцену Нацвідбору на Євробачення 2024 у суботу, 3 лютого.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам насолодитися перформансом Андрія Данилка і його команди у фіналі відбору.

Зауважимо, що легенда Євробачення, яка вже протягом 30 років збирає аншлаги по всій Україні, передала привіт країні-господарці Євробачення 2024 піснею "Swedish Lullaby".

До речі, Андрій протягом всього конкурсу вперше розмовляв українською.

Вєрка Сердючка (фото: eurovision.ua)

Нагадаємо, що за право представляти нашу країну на Євробаченні 2024 боряться такі виконавці: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY і NAHABA.

Додамо, що пісенний конкурс пройде в травні 2024-го на стадіоні Malmö Arena,

Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.

За результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу.