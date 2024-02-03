Верка Сердючка неожиданной песней "порвала" Нацотбор на Евровидение 2024
Верка Сердючка "порвала" сцену Нацотбора на Евровидение 2024 года в субботу, 3 февраля.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам насладиться перформансом Андрея Данилко и его команды в финале отбора.
Заметим, что легенда Евровидения, которая уже 30 лет собирает аншлаги по всей Украине, передала привет стране-хозяйке Евровидения 2024 песней "Swedish Lullaby".
Кстати, Андрей на протяжении всего конкурса впервые говорил по-украински.
Верка Сердючка (фото: eurovision.ua)
Напомним, что за право представлять нашу страну на Евровидении 2024 года борются следующие исполнители: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil, MÉLOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY и NAHABA.
Песенный конкурс пройдет в мае 2024-го на стадионе Malmö Arena.
Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а гранд-финал пройдет 11 мая.
По результатам жеребьевки представитель от Украины выступит в первой части первого полуфинала.
Ранее мы рассказывали о 5 громких скандалах в Нацотборах к Евровидению, которые украинцы до сих пор не могут забыть.
Также недавно букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024 года.