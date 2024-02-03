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Нацвідбір на Євробачення 2024: де дивитися фінал, як голосувати і хто переможе

Субота 03 лютого 2024 14:01
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Нацвідбір на Євробачення 2024: де дивитися фінал, як голосувати і хто переможе Хто переможе у фіналі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Сьогодні, 3 лютого, українці дізнаються, хто представлятиме нашу країну на Євробаченні. Фінал Нацвідбору обіцяє бути цікавим.

Де подивитися Нацвідбір, як голосувати за фіналістів та кому букмекери прогнозують перемогу, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Суспільне", Eurovision World, Instagram-сторінка Євробачення, сайт "Дії".

Де можна подивитися Нацвідбір

Існує декілька варіантів. Трансляція фіналу відбуватиметься як у форматі відео, так і на радіо - послухати Нацвідбір можна буде на "Радіо Промінь". Передшоу почнеться о 17:30, а о 18:00 починайте дивитися фінал. Ви можете обрати:

  • телеканал та сайт "Суспільне Культура"
  • Facebook-сторінки "Суспільного" та "Євробачення Україна"
  • сайт Євробачення в Україні.

Окрім цього, дивитися прямий ефір Нацвідбору можна буде у "Дії". Відкрийте розділ "Дія.ТБ" та обирайте канал "Суспільна Культура HD".

Хто представлятиме Україну на Євробаченні (колаж: РБК-Україна)

Коли Нацвідбір (колаж: РБК-Україна)

Як голосувати

Відомо, що переможця фіналу визначать результати голосування журі та глядачів. Віддати свій голос за конкурсанта ви зможете у "Дії". Це дуже просто:

  • відкрийте розділ "Сервіси"
  • далі оберіть "Опитування"
  • знайдіть "Активні опитування"
  • оберіть артиста, за якого хочете проголосувати.

Хто переможе у Нацвідборі - прогнози букмекерів

Незмінним лідером залишається дует реперки alyona alyona та співачки Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Саме цим артисткам букмекери прогнозують перемогу.

Нацвідбір на Євробачення 2024: де дивитися фінал, як голосувати і хто переможеХто переможе у Нацвідборі (скріншот)

На другому місці опинився MELOVIN, а третє та четверте місце букмекери віддають артистці ANKA та гурту YAGODY.

Раніше вже стало відомо, що на Євробаченні 2024 неочікувано виступить ще одна країна, на повернення якої не чекали.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, хто з українських зірок виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024.

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