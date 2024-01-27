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Україна вже не перша: букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024

Субота 27 січня 2024 18:40
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Україна вже не перша: букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024 Яка країна позбавила Україну лідерства (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

До Нацвідбору, де буде визначено представника України на Євробаченні 2024, залишилося менше двох тижнів. І якщо ще днями наша країна була першою у букмекерському рейтингу ймовірних переможців музичного конкурсу, то тепер у лідери вирвалася країна, на яку взагалі ніхто не робив ставки - Ісландія.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт eurovisionworld.

Деталі

За короткий термін Ісландія піднялася приблизно на 20 позицій й опинилась на першому місці з 12%.

Друге місце зараз займає Україна (9%), а трійку лідерів закриває Велика Британія (8%).

Наступними йдуть Італія та Швеція, які набрали 6% та відповідно 5%.

Україна вже не перша: букмекери назвали нового лідера Євробачення 2024

Букмекерський рейтинг Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com/)

Зазначимо, що Ісландія стала очолювати рейтинг одразу після, як стало відомо, що її може представити співак Башар Мурад, який живе у Єрусалимі.

Артист відомий тим, що у своїй музиці порушує теми ізраїльської окупації та гендерної рівності на Близькому Сході.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого, під час якого виступлять 11 учасників.

Вони представлять свої номери, з якими планують боротися за своє місце на конкурсі.

Нещодавно ми розповідали, що скандальні учасники Нацвідбору влаштували "кривавий" перформанс на Хрещатику.

Також дізнайтесь імена суддів Нацвідбору на Євробачення 2024.

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