У вересні українцям можуть прийти штрафи: за що і кому саме

Податок на житло

Квитанції на сплату податку за житло українці мали отримати до 1 липня 2023 року. У таких квитанціях вказується розмір податку та сума, яку потрібно було сплатити.

Податок на нерухомість в Україні зобов'язані сплачувати ті власники житла, які мають у власності квартири понад 60 кв. метрів чи приватний будинок площею понад 120 кв. метрів. Якщо є і квартира, і приватний будинок, то податок потрібно заплатити на нерухомість понад 180 кв. метрів.

Власників житла з площею меншого розміру від цього податку звільнено. Також податок на житло не нараховувався у 2023 році тим, чиє житло було зруйноване або виявилося непридатним для проживання внаслідок воєнних дій чи перебуває зараз на території активних воєнних дій чи тимчасово окупованої території.

Сплатити податок було необхідно у строк 60 днів - до 31 серпня. Якщо квитанція вчасно не прийшла, власник житла мав сам звернутися до податкової служби.

Кому загрожує штраф

Власники житла, які не сплатили податок на нерухомість до 31 серпня, змушені будуть сплатити штраф. При затримці сплати податку до 30 календарних днів розмір штрафу складе 5% від суми боргу. При затримці понад 30 календарних днів – 10% від суми податку.

Варто зазначити, що відсутність квитанції не звільняє від сплати податку та його можуть нарахувати у період до 1095 днів. Отже, наступного року доведеться заплатити суму в рази більше.

Важливий нюанс. Законодавством передбачено, що якщо податковий орган у встановлені законом строки не направить чи не вручить податкове повідомлення про оплату, платник звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податку.

Якщо ваше житло було куплено у 2023 році, то платити податок вам потрібно буде лише наступного року.

Розміри податку на житло

Суму податку прив'язано до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. І вона має перевищувати 1,5% за квадратний метр. Звітний рік для сплати податку у 2023 році – 2022.

Мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2022 року становила 6500 грн. Значить, максимальна ставка за кожен квадратний метр понад норму не може перевищувати 97 грн 50 копійок.

Якщо у вас квартира площею 70 кв. метрів (норма перевищена на 10 кв. метрів), то вам потрібно було сплатити до 31 серпня податок у розмірі 975 гривень.