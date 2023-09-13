В сентябре украинцам могут прийти штрафы: по какой причине и кому именно

Налог на жилье

Квитанции на плату налога за жилье украинцы должны были получить до 1 июля 2023 года. В таких квитанциях указывается размер налога и сумма, которую необходимо было уплатить.

Налог на недвижимость в Украине обязаны платить те владельцы жилья, у которых в собственности есть квартиры более 60 кв. метров или частный дом площадью более 120 кв. метров. Если есть и квартира, и частный дом, то налог нужно заплатить на недвижимость свыше 180 кв. метров.

Владельцы жилья с площадью меньшего размера от этого налога освобождены. Также налог на жилье не начислялся в 2023 году тем, чье жилье было разрушено или оказалось непригодным для проживания в результате военных действий или находится сейчас на территории активных военных действий или временно оккупированной территории.

Уплатить налог было необходимо в срок 60 дней - до 31 августа. Если квитанция вовремя не пришла, владелец жилья должен был сам обратиться в налоговую службу.

Кому грозит штраф

Владельцы жилья, которые не уплатили налог на недвижимость до 31 августа, вынуждены будут оплатить штраф. При задержке уплаты налога до 30 календарных дней, размер штрафа составит 5% от суммы долга. При задержке свыше 30 календарных дней - 10% от суммы налога.

Стоит отметить, что отсутствие квитанции не освобождает от уплаты налога и его могут начислить в период до 1095 дней. А значит, в следующем году придется заплатить сумму в разы больше.

Важный нюанс. Законодательством предусмотрено, что, если налоговый орган в установленные законом сроки не направит или не вручит налоговое уведомление об оплате, плательщик освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налога.

Если ваше жилье было куплено в 2023 году, то платить налог вам нужно будет только в следующем году.

Размеры налога на жилье

Сумма налога привязана к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года. И она не должна превышать 1,5% за квадратный метр. Отчетный год для уплаты налога в 2023 году - 2022.

Минимальная заработная плата на 1 января 2022 года составляла 6500 грн. Значит, максимальная ставка за каждый квадратный метр сверх нормы не может превышать 97 грн 50 копеек.

Если у вас квартира площадью 70 кв. метров (норма превышена на 10 кв. метров), то вам нужно было заплатить до 31 августа налог в размере 975 гривен.