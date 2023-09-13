В сентябре украинцам могут прийти штрафы: по какой причине и кому именно

Жители Украины должны были до 31 августа 2023 года уплатить налог на недвижимость - квартиры и дома. Уплата этого налога касается не всех владельцев жилья.
За какое жилье необходимо было заплатить налог и как будут начислять штраф - читайте в материале ниже.
Квитанции на плату налога за жилье украинцы должны были получить до 1 июля 2023 года. В таких квитанциях указывается размер налога и сумма, которую необходимо было уплатить.
Налог на недвижимость в Украине обязаны платить те владельцы жилья, у которых в собственности есть квартиры более 60 кв. метров или частный дом площадью более 120 кв. метров. Если есть и квартира, и частный дом, то налог нужно заплатить на недвижимость свыше 180 кв. метров.
Владельцы жилья с площадью меньшего размера от этого налога освобождены. Также налог на жилье не начислялся в 2023 году тем, чье жилье было разрушено или оказалось непригодным для проживания в результате военных действий или находится сейчас на территории активных военных действий или временно оккупированной территории.
Уплатить налог было необходимо в срок 60 дней - до 31 августа. Если квитанция вовремя не пришла, владелец жилья должен был сам обратиться в налоговую службу.
Владельцы жилья, которые не уплатили налог на недвижимость до 31 августа, вынуждены будут оплатить штраф. При задержке уплаты налога до 30 календарных дней, размер штрафа составит 5% от суммы долга. При задержке свыше 30 календарных дней - 10% от суммы налога.
Стоит отметить, что отсутствие квитанции не освобождает от уплаты налога и его могут начислить в период до 1095 дней. А значит, в следующем году придется заплатить сумму в разы больше.
Важный нюанс. Законодательством предусмотрено, что, если налоговый орган в установленные законом сроки не направит или не вручит налоговое уведомление об оплате, плательщик освобождается от ответственности за несвоевременную уплату налога.
Если ваше жилье было куплено в 2023 году, то платить налог вам нужно будет только в следующем году.
Сумма налога привязана к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года. И она не должна превышать 1,5% за квадратный метр. Отчетный год для уплаты налога в 2023 году - 2022.
Минимальная заработная плата на 1 января 2022 года составляла 6500 грн. Значит, максимальная ставка за каждый квадратный метр сверх нормы не может превышать 97 грн 50 копеек.
Если у вас квартира площадью 70 кв. метров (норма превышена на 10 кв. метров), то вам нужно было заплатить до 31 августа налог в размере 975 гривен.
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