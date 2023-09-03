Юрист розповів про підступний трюк із повістками, який застосовують працівники ТЦК
Працівники ТЦК вдаються до креативних підходів і застосовують хитрощі, аби вручити повістки військовозобов'язаним чоловікам.
Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму каналі You Tube.
Який трюк застосовують працівники ТЦК із повістками
Адвокат поділився історією, яка трапилася із його клієнтом при отриманні повістки через поштову скриньку.
"Уявіть реальну ситуацію - чоловік виймає з поштової скриньки повістку, а відразу під нею - вирок суду про визнання його винним у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 337 КК України - ухилення від військового обліку зі штрафом 1 500 000 грн. Це при тому, що він не те, що не був в ТЦК, а й жодного разу не отримував повістку", - розповідає юрист.
Сімутін зазначає, що у працівників ТЦК дуже бурхлива уява, раз вони додумались до такого способу змусити чоловіка прийти у військкомат.
Чи дійсно одразу відкривають карну справу
"Коли я почув цю історію, я ледь не повірив, бо у нас можна очікувати що завгодно. Але виявилось, що чоловік помилився у сумі - там вказано 300 неоподаткованих мінімумів і сам штраф у розмірі 5 100 грн. Перебуваючи у шоковому стані, чоловік перемножив ці цифри та отримав 1,5 млн", - каже Сімутін.
Насправді, юридично не обізнаному громадянину тут складно виявити підступ. Бо спершу людина бачить повістку, де їй погрожують кримінальним переслідуванням, а тоді відразу бачить вирок суду про вчинення кримінального проступку. Правда там не вказано прізвище, а тільки цифри.
"Пересічній людині вкрай важко у стресовому стані розібратись у цій ситуації, тому цей чоловік справді був переконаний, що на нього відкрита кримінальна справа. Я перевірив по реєстру, і цей вирок дійсний, але він стосується іншої особи. Ймовірно, у працівників ТЦК це такий спосіб мотивації чи залякування", - пояснює експерт.
Також він закликає чоловіків не панікувати, якщо у поштових скриньках вони побачать такі доповнення до повістки.
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