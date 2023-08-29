Для українських водіїв хочуть ввести новий штраф: за що його виписують та яка сума

В Україні хочуть ввести нові штрафи, які стосуються дрифтування на дорогах. Головною причиною цього ініціатори називають створення небезпечних ситуацій внаслідок дрифту і для водіїв, і для пішоходів.

Чи справді потрібні такі нововведення та яка сума штрафу - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про нові правила

У пояснювальній записці до законопроєкту №9642 йдеться про те, що дрифтування на дорогах порушує спокій громадян і може стати причиною аварійних ситуацій як за участю машин, так і пішоходів.

"Існують випадки керування транспортними засобами у так званому дрифті (наприклад, для загальної демонстрації нібито можливостей техніки). Такі дії здійснюються, зокрема, на територіях житлових масивів, парковках торгових центрів, що створює додаткову загрозу пішоходам, водіям інших транспортних засобів, порушує спокій громадян", - пишуть автори.

За навмисне дрифтування хочуть стягувати такі штрафи:

одноразове порушення - 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8 500 гривень

повторне порушення - 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17 000 гривень

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Чи потрібні такі штрафи в Україні

Транспортний аналітик Олександр Гречко переконаний, що такі правила справді потрібні на українських дорогах. Він наголошує, що для дрифтування є спеціально відведені ділянки, а от міські дороги для цього не призначені.

"Як елемент того, що раніше це каралося й того, що це потрібно карати, так, я думаю, що це може бути доцільно. Єдине питання в тому, що законодавчо це можна прописати, але на скільки воно буде виконуватися", - висловлюється експерт.

На його думку, важливу роль відіграє те, як саме будуть стежити за виконанням нових правил: камери відеоспостереження, поліцейські пости тощо.

Крім того, дрифтування авто може статися й з інших ненавмисних причин, наприклад, технічні несправності чи труднощі з кермуванням.

Разом із тим Олександр наголошує на тому, що до подібних обмежень потрібно підходити комплексно.

"У контексті автомобільного руху є негативне вікно можливостей для водіїв, які хочуть порушувати. Це дозвіл перевищувати швидкість на 20 кілометрів понад дозволену швидкість. Тобто якщо в місті можна їхати 50 км/год, то водій може їхати 70, і за це він не отримає штраф", - пояснює аналітик.

У місті ці дві швидкості можуть мати значну різницю у випадку ДТП: водій чи інші учасники можуть травмуватися та навіть смертельно. За словами експерта, така норма із дозволеними 20 км/год діє лише в Україні, Росії та Білорусі.

Варто додати, що в разі отримання штрафу за дрифтування та сплати його перші 10 днів водій отримає знижку 50%, тобто сума складатиме 4 250 гривень.

На думку транспортного аналітика, в Україні повинна запрацювати система штрафних балів, а не знижки та збільшення кількості порушень, за які потрібно платити.