Верещук второй день "летает" над Киевом и теперь провоцирует пробки (фото)

Ирина Верещук сегодня, 4 сентября, продолжила свой полет на зонте над Киевом, из-за чего на улицах образовались заторы. Нардеп от "Слуги народа", а точнее ее дублерша, снова вознеслась, но уже в другом районе Киева.

Съемки проходили на Рыбальском острове, что спровоцировало пробку на прилегающей к месту съемок улице, пишет Страна.

Интересно, что в этот раз в ролике снималась не сама кандидат в мэры Киева, а ее дублер. Одета она была в желтый плащ, а в руках держала зеленый зонт.

Съемки предвыборного ролика Ирины Верещук создают пробки (фото: strana.ua)

Затор образовался из-за того, что возле съемочной площадки пришлось оградить часть проезжей части на улице.

В этот раз актрису ради съемок агитационного предвыборного ролика подняли в воздух на большую высоту при помощи автокрана.

Ирина Верещук снова снимает рекламу в Киеве (фото: strana.ua)

Напомним, что вчера, 3 сентября, Ирина Верещук полетала над новым пешеходным мостом (мостом Кличко), после чего сеть взорвалась фотожабами и едкими комментариями.

Рекламный ролик для кандидата в мэры столицы Ирины Верещук снимает генпродюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник.

Ранее мы писали, что известно об Ирине Верещук, которая поборется за кресло мэра Киева.