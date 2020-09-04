Верещук другий день "літає" над Києвом і тепер провокує пробки (фото)

Ірина Верещук сьогодні, 4 вересня, продовжила свій політ на парасолі над Києвом, через що на вулицях утворилися затори. Нардеп від "Слуги народу", а точніше її дублерка, знову піднеслася, але вже в іншому районі Києва.

Зйомки проходили на Рибальському острові, що спровокувало пробку на прилеглій до місця зйомок вулиці, пише Страна.

Цікаво, що в цей раз в ролику знімалася не сама кандидат в мери Києва, а її дублер. Одягнена вона була в жовтий плащ, а в руках тримала зелену парасольку.

Зйомки передвиборного ролика Ірини Верещук створюють пробки (фото: strana.ua)

Затор утворився через те, що біля знімального майданчика довелося захистити частину проїжджої частини на вулиці.

В цей раз актрису заради зйомок агітаційного передвиборчого ролика підняли в повітря на велику висоту за допомогою автокрана.

Ірина Верещук знову знімає рекламу в Києві (фото: strana.ua)

Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, Ірина Верещук політала над новим пішохідним мостом (мостом Кличка), після чого мережа вибухнула фотожабами і їдкими коментарями.

Рекламний ролик для кандидата в мери столиці Ірини Верещук знімає генпродюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник.

Раніше ми писали, що відомо про Ірину Верещук, яка побореться за крісло мера Києва.