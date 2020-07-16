Что известно о Верещук, которая поборется за кресло мэра Киева: рекорды и громкие скандалы

Ирина Верещук (фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Ирина Верещук победила на праймериз как единый кандидат от "Слуг народа" в мэры Киева

Ирина Верещук будет участвовать в выборах мэра Киева - ее кандидатуру поддержала партия "Слуга народа" 87 голосами "за" на заседании 16 июля.

На праймериз присутствовал президент Владимир Зеленский, который также проголосовал за Верещук. Об этом передает "РБК-Украина".

Всего "Слуги" рассматривали сегодня в качестве потенциальных претендентов на кресло мэра столицы пять кандидатур. По итогам праймериз они расположились по такому рейтингу:

Верещук вышла вперед с большим отрывом и набрала 87 голосов поддержки

Александр Дубинский - 41

Николай Тищенко - 30

Дмитрий Гурин - 15

Александр Качура - 3

Ирина Верещук победила на праймериз "Слуг народа" как кандидат в мэры Киева (Фото: скриншот)

Что известно об Ирине Верещук: биография и скандалы

Ирина Андреевна Верещук родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской под Львовом. Окончила школу с золотой медалью, имеет три высших образования, которые окончила с отличием.

Она замужем второй раз, ее супруг возглавлял львовский спецподразделение СБУ "Альфа". Воспитывает сына Олега от первого брака.

40-летняя Ирина Верещук уже имеет "мэрский" опыт: с 2010 до 2015 года она была городским головой в своей родной Раве-Русской. По ее словам, решение сложить полномочия приняла по причине якобы постоянного давления.

Кстати, тогда она стала самой молодой женщиной-мэром в Украине, и к своему уникальному рекорду она может добавить и другой - если ей удастся победить на грядущих выборах, то она станет первой женщиной-мэром в истории Киева.

В 2019 году Ирина Андреевна на внеочередных выборах в Верховную Раду прошла в парламент по списку "Слуги народа".

С сентября по ноябрь прошлого года была представителем правительства в парламенте. Она заявляла, что тогда премьер-министр Алексей Гончарук планировал уволить ее за критику госбюджета и действий Кабмина

Ирина Верещук (фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Беспартийная Верещук - председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Ирина Верещук несколько раз попадала в скандальные ситуации и становилась объектом критики из-за неоднозначных высказываний. В том числе и в свой адрес со стороны других политиков.

В частности, "досталось" нардепу в сети за заявление в сентябре 2019-го о том, что Украина должна пересмотреть подход к НАТО, так как "ее там не ждут".

В декабре 2019 года в Раде произошла драка между депутатами фракции "Слуга народа" Гео Леросом и Максимом Бужанский из-за того, что в чате фракции один из них высказался матом в отношении Ирины.

2 мая 2020 года Верещук опубликовала в своем Facebook пост с призывом просить прощения у погибших во время событий в Одессе 2014 года, в том числе и сторонников "русского мира", что возмутило общественность.

Фото: скрин поста facebook.com/vereshchuk.ukraine

Недавно политик в эфире ток-шоу на одном из телеканалов обвинила пятого президента Петра Порошенко в том, что якобы он поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году, и в качестве доказательств предоставляла публикацию со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Пескова - и после горячих разбирательств с экс-главой государства и ведущим все таки на видео признала свою неправоту, хотя позже опровергла такую информацию.

Видео: Верещук отличилась в ток-шоу фейком о поздравлении Порошенко Путина с Днем России

Напомним, что выдвижение в мэры Киева не исключал главный санитарный врач Виктор Ляшко, но при условии поддержки со стороны Зеленского и партии "Слуга народа".