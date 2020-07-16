Что известно о Верещук, которая поборется за кресло мэра Киева: рекорды и громкие скандалы

Ирина Верещук победила на праймериз как единый кандидат от "Слуг народа" в мэры Киева
Ирина Верещук будет участвовать в выборах мэра Киева - ее кандидатуру поддержала партия "Слуга народа" 87 голосами "за" на заседании 16 июля.
На праймериз присутствовал президент Владимир Зеленский, который также проголосовал за Верещук. Об этом передает "РБК-Украина".
Всего "Слуги" рассматривали сегодня в качестве потенциальных претендентов на кресло мэра столицы пять кандидатур. По итогам праймериз они расположились по такому рейтингу:
Ирина Верещук победила на праймериз "Слуг народа" как кандидат в мэры Киева (Фото: скриншот)
Ирина Андреевна Верещук родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской под Львовом. Окончила школу с золотой медалью, имеет три высших образования, которые окончила с отличием.
Она замужем второй раз, ее супруг возглавлял львовский спецподразделение СБУ "Альфа". Воспитывает сына Олега от первого брака.
40-летняя Ирина Верещук уже имеет "мэрский" опыт: с 2010 до 2015 года она была городским головой в своей родной Раве-Русской. По ее словам, решение сложить полномочия приняла по причине якобы постоянного давления.
Кстати, тогда она стала самой молодой женщиной-мэром в Украине, и к своему уникальному рекорду она может добавить и другой - если ей удастся победить на грядущих выборах, то она станет первой женщиной-мэром в истории Киева.
В 2019 году Ирина Андреевна на внеочередных выборах в Верховную Раду прошла в парламент по списку "Слуги народа".
С сентября по ноябрь прошлого года была представителем правительства в парламенте. Она заявляла, что тогда премьер-министр Алексей Гончарук планировал уволить ее за критику госбюджета и действий Кабмина
Ирина Верещук (фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Беспартийная Верещук - председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Ирина Верещук несколько раз попадала в скандальные ситуации и становилась объектом критики из-за неоднозначных высказываний. В том числе и в свой адрес со стороны других политиков.
В частности, "досталось" нардепу в сети за заявление в сентябре 2019-го о том, что Украина должна пересмотреть подход к НАТО, так как "ее там не ждут".
В декабре 2019 года в Раде произошла драка между депутатами фракции "Слуга народа" Гео Леросом и Максимом Бужанский из-за того, что в чате фракции один из них высказался матом в отношении Ирины.
2 мая 2020 года Верещук опубликовала в своем Facebook пост с призывом просить прощения у погибших во время событий в Одессе 2014 года, в том числе и сторонников "русского мира", что возмутило общественность.
Фото: скрин поста facebook.com/vereshchuk.ukraine
Недавно политик в эфире ток-шоу на одном из телеканалов обвинила пятого президента Петра Порошенко в том, что якобы он поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году, и в качестве доказательств предоставляла публикацию со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Пескова - и после горячих разбирательств с экс-главой государства и ведущим все таки на видео признала свою неправоту, хотя позже опровергла такую информацию.
Видео: Верещук отличилась в ток-шоу фейком о поздравлении Порошенко Путина с Днем России
Напомним, что выдвижение в мэры Киева не исключал главный санитарный врач Виктор Ляшко, но при условии поддержки со стороны Зеленского и партии "Слуга народа".