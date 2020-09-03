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Ирина Верещук на зонте полетала над Киевом: сеть взорвалась фотожабами

Киев, Четверг 03 сентября 2020 19:37
Ирина Верещук на зонте полетала над Киевом: сеть взорвалась фотожабами
Ирина Верещук, кандидат в мэры Киева, попала в нелепую ситуацию (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ирина Верещук стала героиней мэмов из-за съемок странной рекламы

Ирина Верещук, кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа", стала героиней соцсетей после того, как там появились кадры со съемок ее предвыборной агитации. 40-летняя политик в желтом плаще "летала" на зеленом зонтике.

Все действо происходило под управлением съемочной группы на новом пешеходном мосту, который в народе уже успели прозвать "мостом Кличко". Видео разместили в Facebook Рукавички Кличка, после чего сеть взорвалась комментариями и фотожабами.

Отметим, что рекламный ролик для кандидата в мэры столицы Ирины Верещук снимает генпродюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник. Он запостил у себя на странице кадр со съемок.

Ирина Верещук на зонте полетала над Киевом: сеть взорвалась фотожабами

Ирина Верещук стала героиней мемов из-за рекламного ролика (скриншот)

"Тихо шифером шурша, едет крыша неспеша..." - пишут пользователи и вспоминают, что похожий трюк проделывал уже премьер Великобритании Борис Джонсон.

Ирина Верещук на зонте полетала над Киевом: сеть взорвалась фотожабами

Борис Джонсон

"Кличко може просто мовчати і його рейтинг буде зростати на фоні цього їбані*ма", - пишут украинцы и спрашивают, "Как тебе Илон Маск?"

Ирина Верещук на зонте полетала над Киевом: сеть взорвалась фотожабами

"Яка страна, така й Мері Попінс..." - шутят комментаторы, спрашивая, за так вставляет "слуг".

Ирина Верещук на зонте полетала над Киевом: сеть взорвалась фотожабами

А кое-кто предложил отправить в полет Юзика (Юрия Корявченкова).

Ирина Верещук на зонте полетала над Киевом: сеть взорвалась фотожабами

Напомним, что Ирина Верещук претендует на кресло мэра Киева от партии "Слуга народа". В 2010-2015 годах она была городским главой Рава-Русской во Львовской области.

Ранее мы писали, что Тищенко оконфузился с предвыборной агитацией.

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