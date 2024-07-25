Верещака: український рецепт соковитих реберець в квасі

Що потрібно для верещаки

Для того, щоб приготувати соковиті реберця за цим традиційним українським рецептом, потрібні ці продукти:

реберця або свиняча грудинка - 400 г;

буряк - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

сало - 50 г;

хліб - 100 г;

квас - 200 мл;

петрушка - до смаку;

перець - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати верещаку з реберець

За старовинними рецептами, верещаку готували з буряковим квасом, який досить просто зробити самотужки.

Для цього 4-5 буряків потрібно очистити від шкірки, розрізати на декілька частин - і перекласти в банку на 2 л. Після цього буряки потрібно залити холодною водою, банку накрити марлею та поставити в темне прохолодне місце на 4 дні.

Однак, якщо бурякового квасу немає - або ж нема часу чи бажання його готувати, підійде і готовий чорний квас з магазину.

М'ясо потрібно помити, та розрізати на невеликі шматки. Якщо обираєте з'єднані між собою ребра, їх потрібно відділити одне від одного. Після цього потрібно натерти м'ясо сіллю та перцем і залишити маринуватися приблизно на 30 хвилин.

Розігрійте пательню з салом на середньому вогні. Також сало можна замінити на смалець або на вершкове масло. Втім, саме сало і смалець надаватимуть реберцям соковитості і неповторного смаку.

Коли сало або смалець розтопляться, вкиньте м'ясо. Обсмажте його протягом 5-7 хвилин, щоб утворилася золотиста скоринка.

Після цього можна або запікати м'ясо в квасі, або протушкувати його в каструлі, що значно простіше. Присмажені реберця або грудинку необхідно перекласти в каструлю, залити квасом та тушкувати до розм'якшення, приблизно 10 хвилин.

В цей час очистьте цибулю та буряк, натріть буряк на великій терці, а цибулю наріжте на невеликі кубики. Можна також використовувати запечений або варений буряк.

Вкиньте овочі до м'яса і тушкуйте все ще впродовж 15 хвилин. Готові ребра розкладіть по тарілках, полийте соусом та прикрасьте помитою зеленню.

Також, щоб зробити соус з квасу більш густим, в нього можна додати трохи борошна і, помішуючи, готувати на слабкому вогні до загустіння.