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Верещака: український рецепт соковитих реберець в квасі

Як готувати верещаку з реберець (фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Верещака - це радше спосіб приготування м'ясної страви, а саме реберець чи грудинки. Особливість приготування полягає в тому, що м'ясо спочатку обсмажується до легкої рум'яної скоринки, а потім запікається в квасі - традиційно буряковому.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Shuba.

Що потрібно для верещаки

Для того, щоб приготувати соковиті реберця за цим традиційним українським рецептом, потрібні ці продукти:

  • реберця або свиняча грудинка - 400 г;
  • буряк - 1 шт.;
  • цибуля - 1 шт.;
  • сало - 50 г;
  • хліб - 100 г;
  • квас - 200 мл;
  • петрушка - до смаку;
  • перець - до смаку;
  • сіль - до смаку.

Як готувати верещаку з реберець

За старовинними рецептами, верещаку готували з буряковим квасом, який досить просто зробити самотужки.

Для цього 4-5 буряків потрібно очистити від шкірки, розрізати на декілька частин - і перекласти в банку на 2 л. Після цього буряки потрібно залити холодною водою, банку накрити марлею та поставити в темне прохолодне місце на 4 дні.

Однак, якщо бурякового квасу немає - або ж нема часу чи бажання його готувати, підійде і готовий чорний квас з магазину. 

М'ясо потрібно помити, та розрізати на невеликі шматки. Якщо обираєте з'єднані між собою ребра, їх потрібно відділити одне від одного. Після цього потрібно натерти м'ясо сіллю та перцем і залишити маринуватися приблизно на 30 хвилин.

Розігрійте пательню з салом на середньому вогні. Також сало можна замінити на смалець або на вершкове масло. Втім, саме сало і смалець надаватимуть реберцям соковитості і неповторного смаку.

Коли сало або смалець розтопляться, вкиньте м'ясо. Обсмажте його протягом 5-7 хвилин, щоб утворилася золотиста скоринка. 

Після цього можна або запікати м'ясо в квасі, або протушкувати його в каструлі, що значно простіше. Присмажені реберця або грудинку необхідно перекласти в каструлю, залити квасом та тушкувати до розм'якшення, приблизно 10 хвилин.

В цей час очистьте цибулю та буряк, натріть буряк на великій терці, а цибулю наріжте на невеликі кубики. Можна також використовувати запечений або варений буряк.

Вкиньте овочі до м'яса і тушкуйте все ще впродовж 15 хвилин. Готові ребра розкладіть по тарілках, полийте соусом та прикрасьте помитою зеленню.

Також, щоб зробити соус з квасу більш густим, в нього можна додати трохи борошна і, помішуючи, готувати на слабкому вогні до загустіння.

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