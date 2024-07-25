Верещака: украинский рецепт сочных ребрышек в квасе

Что нужно для визга

Для того чтобы приготовить сочные ребрышки по этому традиционному украинскому рецепту, нужны эти продукты:

ребрышки или свиная грудинка - 400 г;

свекла - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

сало - 50 г;

хлеб - 100 г;

квас - 200 мл;

петрушка - по вкусу;

перец - по вкусу;

соль - по вкусу.

Как готовить верещаку из ребрышек

По старинным рецептам, верещаку готовили со свекольным квасом, который достаточно просто сделать самостоятельно.

Для этого 4-5 свеклы нужно очистить от кожуры, разрезать на несколько частей - и переложить в банку на 2 л. После этого свеклу нужно залить холодной водой, накрыть банку марлей и поставить в темное прохладное место на 4 дня.

Однако, если свекловичного кваса нет - или нет времени или желания его готовить, подойдет и готовый черный квас с магазина.

Мясо нужно помыть и разрезать на небольшие куски. Если вы выбираете соединенные между собой ребра, их нужно отделить друг от друга. После этого нужно натереть мясо солью и перцем и оставить мариноваться примерно на 30 минут.

Разогрейте сковороду с салом на среднем огне. Также сало можно заменить на смалец или сливочное масло. Впрочем, само сало и смалец будут придавать ребрышкам сочность и неповторимый вкус.

Когда сало или смалец растопятся, вбросьте мясо. Обжарьте его в течение 5-7 минут, чтобы образовалась золотистая корочка.

После этого можно либо запекать мясо в квасе, либо протушить его в кастрюле, что гораздо проще. Поджаренные ребрышки или грудинку необходимо переложить в кастрюлю, залить квасом и тушить до размягчения примерно 10 минут.

В это время очистьте лук и свеклу, натрите свеклу на большой терке, а лук нарежьте на небольшие кубики. Можно также использовать запеченную или вареную свеклу.

Вбросьте овощи в мясо и тушите все еще в течение 15 минут. Готовые ребра разложите по тарелкам, полейте соусом и украсьте помытой зеленью.

Также, чтобы сделать соус из кваса более густым, в него можно добавить чуть-чуть муки и, помешивая, готовить на слабом огне до загустения.