Вера Брежнева вспомнила, что она украинка: что произошло

Брежнева опубликовала пост по случаю инаугурации Зеленского
Вера Брежнева, которая давно обитает в России, внезапно вспомнила о своей родине. Так, исполнительница призналась, что верит в Украину и хотела бы для нее лучшего. Соответсвующая запись опубликована в Instagram.
Брежнева разместила фото Зеленского и его супруги по случаю инаугурации. "Поздравляем. Надеемся. Верим", - написала певица.
Подписчики не смогли пройти мимо и принялись комментировать увиденное. В этот раз пользователи снова разделились на два лагеря: кто-то порадовался и поддержал мнение певицы, а кто-то активно принялся его оспаривать:
Напомним, что Владимир Зеленский ушел из всех проектов "Квартала 95", где он был бессменным режиссером-постановщиком, ведущим и актером. Таким образом, в шоу "Вечерний Квартал", "Лига смеха" и "Рассмеши комика" Зеленского заменили известные украинцам юмористы, а главным актером студии стал Евгений Кошевой.
Мы писали, что у Елены Зеленской, супруги президента Украины, который сегодня, 20 мая, принес присягу на верность украинскому народу во время инаугурации, появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram.