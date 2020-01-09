Вера Брежнева намекнула на развод с Меладзе: поздно возвращаться назад

Вера Брежнева вновь подогрела слухи о разводе с Константином Меладзе. Певица опубликовала в Instagram грустное фото с философскими словами о том, что "уже поздно возвращаться назад". Поклонники певицы предположили, что она переживает не самый лучший период в личной жизни.

Напомним, что слухи о разводе продюсера и актрисы стали циркулировать несколько месяцев назад. Меладзе заподозрили в романе с его экс-подопечной - блондинкой из ВИА-Гры Эрикой Герцег.

Сама же Вера Брежнева отрицает разлад в семье, но из ее Instagram не так давно внезапно исчезли совместные снимки с Константином Меладзе.

"Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить..." - подписала певица грустное фото.

Брежнева намекнула на развод с Меладзе (скрин: instagram.com/ververa)

Поклонники бывшей участницы ВИА-Гры недоумевают, что же могло сподвигнуть Веру на столь грустные строки. Впрочем, кое-кто злорадствует, намекая на то, что к ней "прилетел бумеранг" за разбитую семью Меладзе.

"Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать..." - советует подписчица.

"А в семье вашей все хорошо?", - поинтересовалась пользователь соцсети.

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