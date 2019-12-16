ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сестра Брежневой с новым мужчиной: экс-жена Цекало сходила в ЗАГС (фото)

STYLERПерсоны    16.12.2019 - 10:12
Сестра Брежневой с новым мужчиной: экс-жена Цекало сходила в ЗАГС (фото)
Виктория Галушка и Алексанр Цекало (фото: pinterest.fr)

Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка заинтриговала снимком под ЗАГСом

Сестра Веры Брежневой Виктория Галушка сходила в киевский ЗАГС с неким мужчиной, личность которого она решила скрыть. После расставания с Александром Цекало прошло больше года. И если Цекало уже успел закрутить роман с длинноногой брюнеткой, то брошенная им супруга свою личную жизнь не афишировала.

Но недавно в соцсетях появился снимок, на котором счастливая Виктория Галушка стоит под входом в Соломенский ЗАГС в Киеве в объятиях некого мужчины, лицо которого прикрыто смайликом.

Поклонники тут же предположили, что Виктория после развода с Цекало обрела новое счастье и скоро готовится пойти под венец. Но ни сама Виктория, ни ее звездная сестра, пока не дают комментариев, еще больше интригуя подписчиков.

Сестра Брежневой с новым мужчиной: экс-жена Цекало сходила в ЗАГС (фото)

Сестра Веры Брежневой Виктория Галушка сходила в ЗАГС (фото: instagram.com/galushkat)

Отметим, что Виктория и раньше не была публичной личностью. 34-летняя экс-супруга Цекало во время брака с шоуменом редко появлялась на светских мероприятиях.

Да и роман с Цекало они не афишировали, а их свадьба в 2008 году была довольно скромной. На бракосочетании тогда присутствовали лишь самые близкие пары. У Виктории Галушки и Александра Цекало родилось двое детей - Александра и Михаил, но после десяти лет брака они расстались.

В начале 2019 года Александра Цекало застали в Италии в объятиях таинственной брюнетки. Позже шоумен подтвердил, что расстался с сестрой Брежневой и даже высказался о намерении жениться на новой возлюбленной Дарине Эрвин.

Вера Брежнева подогрела слухи о разводе: исхудавшая и с потухшим взглядом Брежнева снова попыталась опровергнуть измены Меладзе: появилось фото
Новости Украины Вера Брежнева
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь