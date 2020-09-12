Венедиктова высказалась о своей отставке: я пришла что-то изменить

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова высказалась о своей вероятной отставке, заявив, что не писала заявление по собственному желанию.

Об этом генпрокурор рассказала в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", подчеркнув, что такой шаг был бы безответственным с ее стороны и на этой должности она не для того, чтобы "посидеть в креслах".

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", - категорично отрезала генпрокурор.

Венедиктова заявила также, что пришла что-то изменить. Но если Рада примет решение о ее отставке, то она это сделает согласно законодательству Украины.

"Я не пришла посидеть в креслах. Я пришла что-то изменить. У меня есть шанс и я его не упущу", - отметила генпрокурор. - Они соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют и мы увидем, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора".

Венедиктова также добавила, что знает, кто распускает слухи про ее отставку, но фамилий не назвала.

Ранее мы писали, что Ирина Венедиктова назначила себе нового заместителя.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских огородах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

Леонид Кравчук сделал резонансное заявление

В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

Вероника Цепкало обратилась к Нестору Шуфричу

Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

Вероника Цепкало сделала важное заявление о Беларуси

Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

Шуфрич и Гончаренко устроили спор в прямом эфире

Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

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