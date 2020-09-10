Венедиктова назначила себе нового заместителя

Фото: Ирина Венедиктова и Максим Якубовский (gp.gov.ua)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила Максима Якубовского своим заместителем. Сегодня его представили коллективу.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, она знает Якубовского как патриота и человека, который занимался созданием военных прокуратур.

Отметим, Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году, стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре. В Генеральной прокуратуре Украины он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела. В 2014 году инициировал воссоздание системы военных прокуратур. Был заместителем главного военного прокурора. С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось, что исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) после ухода Назара Холодницкого стал Максим Грищук.

Холодницкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. На осень 2020 года готовился новый конкурс по избранию руководителя САП.