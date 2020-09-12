Венедиктова висловилася про свою відставку: я прийшла щось змінити

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова висловилася про свою ймовірну відставку, заявивши, що не писала заяву за власним бажанням.

Про це генпрокурор розповіла в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера, підкресливши, що такий крок був би безвідповідальним з її боку і на цій посаді вона не для того, щоб "посидіти в кріслах".

"Заяву за власним бажанням я не писала ні вчора, ні тиждень тому, ні місяць тому, коли мене призначали на посаду. Такої заяви не існує", - категорично відрізала генпрокурор.

Венедиктова заявила також, що прийшла щось змінити. Але якщо Рада прийме рішення про її відставку, то вона це зробить відповідно до законодавства України.

"Я не прийшла посидіти в кріслах. Я прийшла щось змінити. У мене є шанс і я його не впущу", - зазначила генпрокурор. - Вони зберуть підписи, викличуть мене, я відповім на всі питання, вони проголосують і ми побачимо, що буде. До тих пір, поки Верховна Рада не виявить свою волю, я залишаюся на посаді генерального прокурора".

Венедиктова також додала, що знає, хто розпускає чутки про її відставку, але прізвищ не назвала.

Раніше ми писали, що Ірина Венедиктова призначила собі нового заступника.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною і що насправді сталося з Марією Колесниковою; чому в деяких українських містах відкрили школи, попри заборону уряду і що вивчатимуть школярі, коли наша система освіти перейде в онлайн.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" перший президент України Леонід Кравчук висловився про загрозу національній безпеці через політичну конкуренцію.

Леонід Кравчук зробив резонансну заяву

У тому ж випуску дружина кандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало запропонувала нардепу Нестору Шуфричу "забрати Лукашенка собі".

Вероніка Цепкало звернулася до Нестора Шуфрича

Ще опозиціонери заявили, що білоруси не захочуть бути частиною Російської Федерації.

Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь

Крім того, Шуфрич і інший парламентарій Олексій Гончаренко влаштували гарячу суперечку в ефірі програми Шустера.

Шуфрич і Гончаренко влаштували суперечку в прямому ефірі

Також в ефірі розповіли, як Лукашенко грубо порушив конституцію.

Що загрожує Лукашенку за порушення конституції Білорусі