Великодній рулет з двох видів м'яса: рецепт, який перевершить всі очікування

До Великодня залишилося вже небагато, тому варто продумувати, які страви ви будете готувати на святковий стіл. Спробуйте зробити великодній рулет з двох видів м'яса і яєчною начинкою, який ще називають "печеня по-князівськи".

Як приготувати великодній рулет з двох видів м'яса, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

Яловичина - 500 г

Свинина - 100 г

Батон нарізний - 100 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Яйця курячі - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений - до вашого смаку

Олія - 20 мл

Лавровий лист - 1 шт.

Зелень - до вашого смаку

Як готувати великодній м'ясний рулет

М'ясо добре помийте. Свинину пропустіть через м'ясорубку разом з батоном. Цибулю потрібно почистити, нарізати та спасерувати.

До свинини додайте пасеровану цибулю, подрібнений часник, сіль, перець і добре вимішайте. Яйце зваріть круто, дайте охолонути та наріжте кубиками.

Яловичину відбийте у широкий пласт, посередині покладіть фарш, кубики яйця, подрібнену зелень й скрутіть все у рулет. Зав'яжіть навколо ниткою, щоб не розкрутився.

Розігрійте сковорідку та обсмажте з олією рулет з усіх боків до рум'яності. Потім покладіть рулет у гусятницю, налийте трохи води. Додайте лавровий лист та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 1 годину.

Готове м'ясо звільніть від ниток та наріжте на порційні скибочки.

З м'ясом можна експериментувати - наприклад, взяти яловичину та курятину.

Вас може зацікавити:

А ось ще один рецепт рулету з трошки іншим набором інгредієнтів: