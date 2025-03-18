ua en ru
Вт, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Великодній рулет з двох видів м'яса: рецепт, який перевершить всі очікування

Вівторок 18 березня 2025 07:41
UA EN RU
Великодній рулет з двох видів м'яса: рецепт, який перевершить всі очікування Як приготувати рулет з двох видів м'яса на Великдень (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

До Великодня залишилося вже небагато, тому варто продумувати, які страви ви будете готувати на святковий стіл. Спробуйте зробити великодній рулет з двох видів м'яса і яєчною начинкою, який ще називають "печеня по-князівськи".

Як приготувати великодній рулет з двох видів м'яса, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.

Що вам знадобиться:

  • Яловичина - 500 г
  • Свинина - 100 г
  • Батон нарізний - 100 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник - 1 зубчик
  • Яйця курячі - 1 шт.
  • Сіль, перець чорний мелений - до вашого смаку
  • Олія - 20 мл
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Зелень - до вашого смаку

Як готувати великодній м'ясний рулет

М'ясо добре помийте. Свинину пропустіть через м'ясорубку разом з батоном. Цибулю потрібно почистити, нарізати та спасерувати.

До свинини додайте пасеровану цибулю, подрібнений часник, сіль, перець і добре вимішайте. Яйце зваріть круто, дайте охолонути та наріжте кубиками.

Яловичину відбийте у широкий пласт, посередині покладіть фарш, кубики яйця, подрібнену зелень й скрутіть все у рулет. Зав'яжіть навколо ниткою, щоб не розкрутився.

Розігрійте сковорідку та обсмажте з олією рулет з усіх боків до рум'яності. Потім покладіть рулет у гусятницю, налийте трохи води. Додайте лавровий лист та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 1 годину.

Готове м'ясо звільніть від ниток та наріжте на порційні скибочки.

З м'ясом можна експериментувати - наприклад, взяти яловичину та курятину.

Вас може зацікавити:

А ось ще один рецепт рулету з трошки іншим набором інгредієнтів:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Приготування Пасха
NEWS
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1560 солдатів і понад 40 артсистем, - ЗСУ
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1560 солдатів і понад 40 артсистем, - ЗСУ