Великодній рулет з двох видів м'яса: рецепт, який перевершить всі очікування
До Великодня залишилося вже небагато, тому варто продумувати, які страви ви будете готувати на святковий стіл. Спробуйте зробити великодній рулет з двох видів м'яса і яєчною начинкою, який ще називають "печеня по-князівськи".
Як приготувати великодній рулет з двох видів м'яса, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
Що вам знадобиться:
- Яловичина - 500 г
- Свинина - 100 г
- Батон нарізний - 100 г
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Часник - 1 зубчик
- Яйця курячі - 1 шт.
- Сіль, перець чорний мелений - до вашого смаку
- Олія - 20 мл
- Лавровий лист - 1 шт.
- Зелень - до вашого смаку
Як готувати великодній м'ясний рулет
М'ясо добре помийте. Свинину пропустіть через м'ясорубку разом з батоном. Цибулю потрібно почистити, нарізати та спасерувати.
До свинини додайте пасеровану цибулю, подрібнений часник, сіль, перець і добре вимішайте. Яйце зваріть круто, дайте охолонути та наріжте кубиками.
Яловичину відбийте у широкий пласт, посередині покладіть фарш, кубики яйця, подрібнену зелень й скрутіть все у рулет. Зав'яжіть навколо ниткою, щоб не розкрутився.
Розігрійте сковорідку та обсмажте з олією рулет з усіх боків до рум'яності. Потім покладіть рулет у гусятницю, налийте трохи води. Додайте лавровий лист та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 1 годину.
Готове м'ясо звільніть від ниток та наріжте на порційні скибочки.
З м'ясом можна експериментувати - наприклад, взяти яловичину та курятину.
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А ось ще один рецепт рулету з трошки іншим набором інгредієнтів: