Як зробити деруни ідеально золотистими: секрети досвідчених кулінарів
Деруни, картопляні оладки, терті пляцки чи інші назви цієї страви поєднують у собі один з найпростіших та улюблених рецептів українців - натерту на тертці картоплю, яку потім обсмажують. Під час приготування у багатьох виникають проблеми: картопля темніє, вигляд у страви неапетитний або деруни виходять тугі, забиті.
Як приготувати ідеально золотисті та смачні деруни, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Сусідка".
Чому темніє картопля?
Картопля на повітрі починає швидко темніти через природну реакцію крохмалю з киснем. Коли картопля піддається механічній обробці, запускається процес окиснення, а це швидко призводить до зміни кольору.
Як зробити деруни золотистими
Використовуйте правильні сорти картоплі - найбільш стійкими до потемніння є сорти з високим вмістом крохмалю.
Додавайте цибулю - під час натирання картоплі додайте обов'язково цілу цибулину середнього розміру. Цибуля пустить сік, який уповільнює окиснення та покращить смак ваших дерунів.
Не залишайте картоплю надовго - готуйте деруни одразу, як зробите суміш. Намагайтеся не замішувати багато продуктів, щоб швидко їх підсмажити. Якщо є така можливість - використовуйте одразу дві сковорідки.Ідеальні деруни зробити насправді дуже легко (фото: freepik.com)
Рецепт ідеальних дерунів
Що вам знадобиться:
- Картопля - 1 кг
- Борошно - 2 ст. ложки
- Цибуля - 1 шт.
- Яйце - 1 шт.
- Сіль, перець чорний молотий - за вашим смаком
- Улюблені спеції та зелень - до вашого смаку
- Олія для смаження
Як готувати:
Картоплю потрібно натерти на дрібній тертці та перекласти в сито, щоб стекла зайва рідина.
Натріть цибулю та змішайте її з картоплею, додайте яйце, борошно та сіль.
Вимішайте добре всю масу, до однорідної консистенції.
Розігрійте сковороду, а після - олію.
На добре розігріту сковороду викладайте ложкою деруни та обсмажуйте їх до золотистої скоринки з двох сторін.
Вас може зацікавити: